Sud Liban: Le Hezbollah Intensifie Ses Attaques contre Israël sur un fond de regain d’espoir pour la conclusion d’un cessez le feu

Le Hezbollah a marqué une escalade significative dans le conflit au Moyen-Orient le samedi, en lançant deux roquettes de calibre lourd Burkan sur un rassemblement de troupes israéliennes situé sur la colline Cobra, dans le nord d’Israël, revendiquant une “frappe directe”. Cette offensive a été suivie d’une autre attaque ciblant des soldats israéliens près du poste militaire de Dhayra, atteignant également son objectif avec précision.

En représailles, les forces aériennes israéliennes ont ciblé une habitation dans la ville frontalière méridionale de Blida, provoquant une intervention d’urgence des ambulances, tandis que l’artillerie israélienne bombardait la ville de Kfarkela. Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que des frappes aériennes avaient été menées contre les “rampes de lancement et l’infrastructure” du Hezbollah dans la région montagneuse de Blat, ainsi que contre un poste d’observation à Aita al-Shaab, en plus de cibler les zones de Hanine et Marwahine pour neutraliser d’éventuelles menaces.

Depuis octobre, le conflit a fait au moins 276 morts du côté libanais, principalement des combattants du Hezbollah mais aussi 44 civils. Côté israélien, 10 soldats et 6 civils ont été tués, selon les chiffres de l’armée israélienne. Le conflit a également entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes des deux côtés de la frontière, Israël avertissant à plusieurs reprises qu’il pourrait recourir à une force plus importante contre le Hezbollah pour garantir le retour de ses résidents.

Parallèlement, des progrès ont été réalisés lors des discussions à Paris, aboutissant à un accord sur un nouveau cadre pour l’échange de prisonniers entre Israël et le Hamas, selon des rapports israéliens.

Cette information optimiste intervient alors que plus de 100 personnes auraient été tuées à Gaza par des bombardements israéliens cette nuit.

