Les prix des carburants ont été revus en forte hausse suite à la baisse de la parité de la livre libanaise face au dollar. Les prix des 20 litres de SP95 et SP98 augmentent ainsi de 23 000 LL chacun et passent au-dessus des 500 000 LL avec respectivement 507 000 LL pour le bidon de 20 litres de SP95 et 518 000 LL pour le bidon de 20 litres de SP98.

Le prix des 20 litres de fioul se trouve lui au seuil des 600 000 LL avec 599 000 LL.

Quant à la bouteille de gaz de 10 kilogrammes, elle coute désormais 359 000 LL.