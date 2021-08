Nous vous emmenons au port de Tyr, également appelé localement Sour, localité située à 70 km seulement de Beyrouth. Construit sur le port dit Sidonien parce qu’orienté vers l’antique cité de Sidon, aujourd’hui Saida, le port de Tyr continue à accueillir touristes et pêcheurs. On peut apercevoir quelques colonnades en ses fonds, preuves d’une utilisation continue de ce site.

Parfois, nous nous imaginons être ces explorateurs phéniciens partant de ce port quittant vers les hautes mers, allant à l’aventure vers des rivages inconnus pour y fonder les fameux comptoirs de commerce.

Dans la mythologie grecque, c’est de Tyr que Didon ou Elissar chez les phéniciens partira en exil pour fonder Carthage, suite à l’assassinat de Sychée (chez les Grecs) Acherbas (chez les phéniciens) par son frère Pygmalion ou Pumiatom. Ce dernier règnera sur Tyr de -820 avant JC à 774 avant JC.

Selon les légendes Elissar n’ira pas seule, elle sera accompagnée. Avec elle, un groupe de citoyens fidèles à son époux disparu et quatre-vingts jeunes filles destinées à la prostitution sacrée et aux membres masculins de son escorte.

De même les légendes ont des part de vérités: De ces 2 ports, les phéniciens de Tyr ont fondé Carthage en 814 avant JC, un temps rivale de Rome mais cela est une autre Histoire.

Aujourd’hui, un port de pêcheur

Aujourd’hui, seul subsiste le port sidonien avec quelques restes archéologiques immergés. Mais la tradition demeure avec la construction traditionnelle de barques de pêcheurs. On trouve le dernier atelier les produisant au Liban.

C’est également de ces lieux que la Vierge Marie ait accompagnée le Christ.

La pêche au Liban comporte de nombreuses pratiques, plus ou moins légales. On peut notamment penser à la pêche à la dynamite, fortement critiquée pour son impact sur la faune maritime. Face à ces pratiques d’un autre âge, il convient de promouvoir l’usage d’outils moins nocifs, pêche à la ligne, pêche au filet.

Enfin, à Tyr, on peut louer les services d’un pêcheur pour une promenade le long du littoral, à la recherche des ruines enfouies au large de la localité. Il pourra également vous montrer, quelquefois, une tortue ou un autre poisson qui émerge des profondeurs.

Découvrir à Tyr

