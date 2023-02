Par un communiqué, l’ambassade de France a annoncé, la venue de Pierre Duquesne, ambassadeur plénipotentiaire en charge du dossier libanais ce jeudi 2 février et ce vendredi 3 février “dans le cadre d’une mission liée à la soutien à l’avancement du secteur de l’énergie au Liban.”

Il devra ainsi il fera le point sur la situation en ce qui concerne le projet des réseaux d’interconnexion dans le domaine de l’énergie, notamment l’extraction du gaz d’Egypte et de l’électricité de Jordanie avec notamment le premier ministre Najib Mikati et le ministre de l’énergie ainsi que le ministre des financiers Youssef Khalil et le directeur général de l’EDL, Kamal Hayek. Parallèlement, une réunion avec des représentants de la Banque Mondiale et du FMI sont également à l’ordre du jour.

Selon le communiqué, “l’ambassadeur Duquesne abordera les réformes qui ont été initiées dans le secteur de l’énergie, d’autant plus que des progrès dans leur mise en œuvre sont une condition sine qua non pour lancer des projets régionaux liés aux réseaux d’interconnexion dans le domaine de l’énergie, avec l’appui de la Banque mondiale. La France se mobilise pour faciliter la conclusion de ce projet entre toutes les parties intéressées. La France reste fermement attachée au Liban pour l’avancement du secteur de l’énergie, non seulement en suivant le rythme des réformes nécessaires, mais aussi grâce au travail des entreprises françaises telles qu’EDF, TotalEnergies et Nexans”

Pierre Duquesne devrait également rencontrer le ministre des Travaux publics et des Transports Ali Hamiyah, pour discuter de la reconstruction du port de Beyrouth, note l’ambassade de France au Liban