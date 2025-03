Violences domestiques et discriminations : les femmes et minorités à la marge

- Advertisement -

Le Liban traverse une crise multiforme qui exacerbe les inégalités sociales, économiques et culturelles. Dans ce contexte, les femmes et les minorités restent parmi les groupes les plus marginalisés. Les violences domestiques augmentent à un rythme inquiétant, tandis que les discriminations systémiques privent ces groupes de leurs droits fondamentaux. Cet article explore les racines de ces problématiques, leurs conséquences et les mesures nécessaires pour y remédier.

Un contexte aggravé par la crise économique

La crise économique libanaise, marquée par une dévaluation dramatique de la livre libanaise et une inflation galopante, a eu un impact direct sur les femmes et les minorités. Les pertes d’emploi massives ont affecté les femmes de manière disproportionnée, ces dernières étant majoritairement employées dans des secteurs précaires comme le travail domestique ou informel.

Par ailleurs, la précarité économique accentue la dépendance des femmes à l’égard de leurs partenaires, ce qui les expose davantage à des violences domestiques. Selon les Forces de sécurité intérieure libanaises, les signalements de violences domestiques ont doublé en 2020, avec 1 468 cas enregistrés, contre 747 l’année précédente. De plus, l’organisation ABAAD a vu les appels à sa ligne d’assistance tripler pour atteindre 4 127 en 2020, contre 1 375 en 2019.

Un système juridique inégalitaire

Les lois libanaises continuent de refléter des disparités flagrantes en matière de genre et de religion. Le droit familial, par exemple, est régi par des tribunaux religieux confessionnels, dont les règles varient en fonction de l’appartenance religieuse. Cela crée des situations où les femmes musulmanes, chrétiennes ou druzes ne bénéficient pas des mêmes droits dans des domaines cruciaux comme le divorce, la garde des enfants ou l’héritage.

Les minorités sexuelles et de genre font également face à une répression systématique. L’article 534 du Code pénal, qui criminalise les « actes contraires à la nature », est régulièrement utilisé pour persécuter les personnes LGBTQ+.

Les violences domestiques : un fléau persistant

Malgré l’adoption en 2014 de la loi 293 visant à protéger les femmes contre la violence domestique, les lacunes dans sa mise en œuvre restent nombreuses. Les forces de l’ordre manquent souvent de formation pour traiter ces affaires de manière appropriée, et les victimes hésitent encore à porter plainte, par crainte de représailles ou de stigmatisation sociale.

Les refuges pour femmes victimes de violences sont insuffisants et sous-financés. En 2023, seuls 15 centres d’accueil étaient opérationnels dans tout le pays, incapables de répondre à la demande croissante.

Les discriminations au travail et dans l’accès aux services

Les femmes et les minorités continuent de faire face à des obstacles dans l’accès à l’emploi et aux services de base. Les employeurs hésitent à embaucher des femmes, notamment pour des postes de responsabilité, en raison de préjugés culturels et du manque de soutien institutionnel comme les congés maternité adéquats.

Les minorités religieuses, ethniques et sexuelles subissent également des discriminations dans l’accès aux soins de santé et à l’éducation. Selon une étude récente, plus de 40 % des travailleurs migrants n’ont pas accès à une couverture santé, et beaucoup vivent dans des conditions proches de l’exploitation.

Initiatives et solutions possibles

Face à ces défis, plusieurs initiatives ont vu le jour pour promouvoir l’égalité et protéger les groupes marginalisés :

Renforcer les lois existantes : Modifier les lacunes de la loi 293 pour inclure des protections plus larges contre les violences basées sur le genre.

: Modifier les lacunes de la loi 293 pour inclure des protections plus larges contre les violences basées sur le genre. Sensibilisation et éducation : Lancer des campagnes nationales pour sensibiliser aux droits des femmes et des minorités, en particulier dans les écoles et les communautés locales.

: Lancer des campagnes nationales pour sensibiliser aux droits des femmes et des minorités, en particulier dans les écoles et les communautés locales. Augmenter les financements pour les refuges : Fournir davantage de ressources aux centres d’accueil et aux organisations de soutien pour les victimes.

: Fournir davantage de ressources aux centres d’accueil et aux organisations de soutien pour les victimes. Abolir les lois discriminatoires : Réviser l’article 534 et harmoniser les lois familiales pour garantir des droits égaux à tous les citoyens.

Nouvelle perspective

Le Liban, à un moment charnière de son histoire, doit agir pour rompre avec un système qui marginalise les groupes vulnérables. Protéger les femmes et les minorités n’est pas seulement une question de droits humains : c’est aussi une étape cruciale pour construire une société plus équitable et résiliente.