jeudi, août 14, 2025
المرصد الاوروبي يثني على قرار النيابة العامة المالية بموضوع تحويلات مالية الى الخارج: يشكّل تحولا أساسياً بالملف

Justice et SécuritéJusticeL'Actualité du Liban
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
0 lecteurs
أثنى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على القرار القضائي الذي أصدرته النيابة العامة المالية في بيروت كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين.
وأضاف المرصد: « ولو أن هذا القرار يشمل أشخاصا محددين بملفات يحقق فيها القاضي شعيتو إلا أنه يعدّ تحولاً كبيراً كونه بدأ يعطي تحويل الأموال الى الخارج صفة جزائية بعدما كان طيلة الفترة الماضية يحمل الصفة المالية وبالتالي يعتبر جرماً ».

Booza à l’arak : la glace élastique à l’anis du Liban
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanews
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

