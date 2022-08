Sur son compte Twitter, le Dr Fouad Abou Nader s’est prononcé sur la question de l’approvisionnement en blé.

La BDL dilapide ses réserves pour acheter en dollars du blé étranger et le subventionner. Cela rend le blé libanais trop cher alors qu’il pourrait répondre au tiers de nos besoins mais n’est pas acheté en dollars et subventionné et est donc commercialisé en Syrie. 1/2

مصرف لبنان يهدر احتياطياته لشراء القمح الأجنبي بالدولار ودعمه. وهذا يجعل القمح اللبناني باهظ الثمن علما انه يلبي ثلث احتياجاتنا ولكن لا يتم شراؤه بالدولار ولا يتم دعمه وبالتالي يتم تسويقه في سوريا. 1/2

Il faut soutenir la production libanaise et comme le préconise la Banque Mondiale, mettre en place un plan subventionnant les familles et non les produits afin de mettre un terme aux abus, aux vols, aux monopoles et à la contrebande. 2/2

يجب أن ندعم الإنتاج اللبناني ، وكما يوصي البنك الدولي ، يجب أن نضع خطة لدعم الأسر وليس المنتجات من أجل وضع حد للانتهاكات والسرقات والاحتكارات والتهريب. 2/2