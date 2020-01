Selon l’ancien député druze Walid Joumblatt, la destruction des banques, décrites comme existentielles, pourrait détruire le Liban et son identité sur Twitter. Il a également estimé que le Pays des Cèdres se trouve être confronté à la fois aux menaces iraniennes et américaines.

Des coups viennent de tous les côtés, mais la destruction des banques porterait un coup existentiel à l’entité libanaise

L’ancien député a également porté secours au gouverneur de la Banque du Liban (BDL) Riad Salamé fortement critiqué ces derniers mois pour sa gestion de la crise monétaire et l’instauration d’un double taux de change, un officiel et un officieux. Il a indiqué que ce dernier a mis en œuvre “les instructions de l’autorité politique et financé un État ravagé par la corruption”.

Personne ne s’y est opposé jusqu’à ce que les gens commencent à réclamer une réforme, qui a été et est toujours rejetée par le mandat présidentiel