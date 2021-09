S’exprimant à l’issue du dernier acte fondateur de son gouvernement, le désormais premier ministre libanais Najib Mikati a estimé qu’il n’y a désormais pas d’autres choix que de mettre un terme à toutes les subventions.

À l’issue de cette réunion, le premier ministre Najib Mikati a salué son prédécesseur Hassan Diab pour son travail effectué durant la période difficile, reconnaissant la situation exceptionnelle que traverse le Pays des Cèdres.

“Nous travaillerons selon le principe national et non en faveur d’une équipe contre une autre” Najib Mikati, le 10 septembre 2021

Il a également appelé à ce que cette équipe oeuvre main dans la main avec espoir et détermination de changer la situation. Il s’agit aussi de rétablir les relations avec le reste des pays arabes dont “nous avons besoin”, avant d’indiquer que le Courant Patriotique Libre accordera la confiance à ce nouveau cabinet.

Aussi, les élections législatives prévues en mai 2022 seront tenues en temps et en heure, promet désormais le nouveau premier ministre avant de conclure en indiquant espérer mettre fin à l’effondrement actuel et à restaurer la glose et la prospérité du Liban.

Pour rappel, la levée des subventions était réclamée depuis plusieurs mois par le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé en raison de l’épuisement des réserves monétaires disponibles qui finançaient ce programme.

Cependant, cette levée pourrait encore aggravée la situation de la population, 82% des libanais vivant désormais sous le seuil de pauvreté. La monnaie locale a ainsi perdu plus de 90% de sa valeur par rapport au dollar, provoquant une importante perte de pouvoir d’achat. Ainsi, le salaire médian, autrefois équivalent à 1500 USD n’est plus que de 100 USD.

