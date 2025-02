Blocage bancaire, corruption, FMI : pourquoi l’UE refuse d’aider le Liban sans réformes

- Advertisement -

L’Union européenne s’est engagée à fournir une aide financière au Liban dans le cadre d’un programme visant à stabiliser son économie et à gérer la crise des réfugiés. Cependant, cette aide reste conditionnée à des réformes économiques et institutionnelles que le gouvernement libanais peine à mettre en place. Le financement prévu, estimé à un milliard d’euros, est aujourd’hui partiellement gelé en raison de l’absence de progrès sur des mesures jugées essentielles par Bruxelles.

En août dernier, une première tranche de 500 millions d’euros a été approuvée par l’UE pour venir en aide au Liban. Cette somme visait principalement à soutenir le système de protection sociale, à stabiliser le marché monétaire et à financer des infrastructures essentielles. Cependant, la seconde tranche, qui devait compléter ce financement, reste suspendue dans l’attente de la mise en place des réformes exigées par l’Union européenne​.

Les discussions entre les responsables européens et libanais ont mis en lumière deux conditions majeures que le Liban doit impérativement remplir pour obtenir cette aide en totalité. La première concerne la restructuration du secteur bancaire, un dossier central dans la crise économique qui secoue le pays depuis 2019. Le système bancaire libanais est paralysé, avec des banques qui ne permettent plus aux déposants de retirer librement leurs fonds et qui affichent des bilans déséquilibrés. L’UE exige une réforme profonde du secteur, impliquant une révision des règles de gouvernance et une meilleure transparence financière​.

La seconde condition repose sur la conclusion d’un accord avec le Fonds monétaire international (FMI). Depuis plusieurs années, l’institution internationale presse le Liban d’adopter des mesures structurelles pour rétablir la confiance des marchés et débloquer d’autres financements internationaux. Cependant, le gouvernement libanais peine à répondre aux attentes du FMI, notamment en raison des divisions politiques et des réticences des milieux économiques influents​.

Un diplomate européen impliqué dans ces négociations a récemment affirmé :

« Il est impératif que le Liban adopte des réformes structurelles avant de bénéficier d’un soutien financier supplémentaire. Nous ne pouvons pas continuer à injecter des fonds dans un système qui manque de transparence et d’efficacité. »​.

Ce discours illustre la position ferme adoptée par Bruxelles, qui souhaite éviter que son aide ne soit dilapidée sans impact réel sur la relance économique du Liban. L’Union européenne insiste sur le fait que des garanties de réformes sont nécessaires avant tout nouvel engagement financier​.

Néanmoins, de nombreux analystes et observateurs s’interrogent sur la faisabilité de ces réformes dans un pays où les blocages politiques sont nombreux et où l’économie informelle représente une part importante des transactions financières. Certains considèrent que les conditions imposées par l’Europe sont quasiment impossibles à remplir à court terme, ce qui risque de prolonger la crise et d’aggraver la situation sociale du pays​.

Le gouvernement libanais se trouve ainsi dans une position délicate, entre la nécessité de répondre aux exigences internationales pour débloquer des fonds et l’impossibilité politique et sociale de mettre en œuvre des mesures drastiques. Cette situation crée un blocage qui rend l’avenir du partenariat avec l’Union européenne incertain​.

Une crise politique et économique qui bloque les réformes

Le principal obstacle aux réformes exigées par l’Union européenne réside dans l’impasse politique qui paralyse le Liban depuis plusieurs années. Le pays est marqué par une fragmentation extrême de son paysage politique, où les intérêts des différentes factions prennent souvent le pas sur l’intérêt national. Cette division complique toute tentative de réforme économique et rend l’application des mesures demandées par Bruxelles pratiquement impossible​.

Depuis la crise bancaire et financière de 2019, les gouvernements successifs ont échoué à s’accorder sur une stratégie commune pour redresser l’économie. Le Liban a ainsi perdu plusieurs années cruciales à négocier sans aboutir avec le Fonds monétaire international, aggravant la défiance des partenaires internationaux. L’Union européenne, qui a suivi ces négociations de près, ne souhaite plus accorder d’aide sans engagements concrets​.

L’un des sujets les plus sensibles est la restructuration du secteur bancaire. Ce secteur, autrefois considéré comme l’un des plus solides de la région, est aujourd’hui au bord de l’effondrement, avec des banques incapables de garantir l’accès aux dépôts et un endettement colossal de l’État. Les élites bancaires et financières, qui entretiennent des liens étroits avec les milieux politiques, bloquent toute réforme qui risquerait de leur imposer des pertes importantes​.

Le gouvernement a bien tenté de proposer une approche graduelle pour restructurer la dette et rétablir la solvabilité des banques, mais cette stratégie s’est heurtée au refus des grandes institutions financières, qui réclament au contraire que l’État absorbe la majeure partie des pertes. Or, cela reviendrait à reporter la charge sur les contribuables libanais, une option politiquement intenable dans un pays où plus de 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté​.

Un haut responsable politique, interrogé sur cette question, a confié sous couvert d’anonymat :

« La réalité, c’est que personne ne veut porter la responsabilité de cette crise. Ni les banques, ni l’État, ni les élites économiques ne veulent assumer les pertes. Et pendant ce temps, les citoyens continuent de payer le prix fort. »​.

Un autre point de blocage concerne les réformes fiscales et budgétaires. L’Union européenne et le FMI exigent du Liban qu’il réduise ses dépenses publiques et améliore sa collecte des impôts. Cependant, cette proposition est extrêmement impopulaire dans un pays où les services publics sont déjà sous-financés et où la pression fiscale pèse principalement sur la classe moyenne et les petites entreprises​.

Les coupes budgétaires réclamées par les créanciers internationaux impliqueraient une réduction des subventions sur l’électricité, le carburant et certains produits de première nécessité, ce qui aurait un impact direct sur les ménages libanais. Les gouvernements précédents ont à plusieurs reprises reculé face à ces exigences, craignant une explosion sociale similaire à celle de 2019​.

Par ailleurs, l’absence de coordination entre les différents ministères et la méfiance des acteurs politiques compliquent encore davantage l’application des réformes. Les querelles internes ralentissent chaque initiative, et les mesures économiques sont souvent utilisées comme des outils de marchandage entre les partis. Cette instabilité freine toute avancée vers un accord avec l’UE et le FMI​.

Un économiste libanais résume ainsi la situation :

« L’Union européenne a raison d’exiger des réformes, mais dans un pays aussi divisé, ces réformes sont presque impossibles à appliquer. Tant que les élites politiques et économiques continueront à privilégier leurs intérêts personnels, il sera difficile de sortir de cette impasse. »​.

Face à cette crise, l’UE commence à perdre patience. Bruxelles estime que le temps des discussions est révolu et que le Liban doit désormais prouver sa capacité à réformer avant de bénéficier d’un soutien financier supplémentaire. Toutefois, si le pays ne parvient pas à surmonter ces blocages internes, le risque d’un isolement diplomatique et économique accru devient de plus en plus probable​.

Un partenariat sous tension : coopération ou ingérence ?

Les relations entre le Liban et l’Union européenne sont de plus en plus marquées par une forme d’incompréhension mutuelle et de tensions croissantes. Tandis que Bruxelles insiste sur la nécessité de réformes profondes pour stabiliser l’économie libanaise, les acteurs économiques et politiques libanais semblent incapables – ou peu enclins – à répondre aux exigences européennes. Dans cette situation, les banques libanaises jouent un rôle central en bloquant toute avancée significative vers un assainissement du système financier, mettant ainsi en péril l’ensemble du partenariat avec l’UE​.

L’un des principaux points de friction concerne la restructuration du secteur bancaire, une réforme jugée essentielle par l’Union européenne et le FMI. Depuis la crise financière de 2019, les banques libanaises ont pratiquement cessé de fonctionner comme des institutions classiques, restreignant drastiquement l’accès aux dépôts et mettant en place des taux de conversion fluctuants qui pénalisent lourdement les citoyens et les entreprises. Plutôt que d’accepter des réformes structurelles et une prise en charge équitable des pertes, les banques ont systématiquement repoussé toute tentative de régulation sérieuse, préférant protéger leurs intérêts et ceux de leurs actionnaires​.

Un haut responsable de la Commission européenne, impliqué dans les négociations avec le Liban, a confié sous anonymat :

« Les banques libanaises continuent d’exploiter un système à leur avantage sans offrir de solution viable pour l’économie. Elles ne veulent pas absorber leurs propres pertes et refusent tout plan de restructuration. Tant que cette situation perdure, il est illusoire de penser que l’Union européenne accordera un soutien financier sans condition. »​.

Les banques libanaises sont accusées d’utiliser leur influence politique pour empêcher toute réforme susceptible d’affecter leurs bilans. Grâce à des alliances avec des figures politiques de premier plan, elles parviennent à repousser des mesures cruciales, notamment :

L’adoption d’une loi sur la résolution des faillites bancaires , qui aurait pour effet de répartir les pertes entre les banques, l’État et les déposants.

, qui aurait pour effet de répartir les pertes entre les banques, l’État et les déposants. La mise en place de contrôles de capitaux transparents et équitables , afin de limiter les sorties massives de devises orchestrées par les élites avant la crise.

, afin de limiter les sorties massives de devises orchestrées par les élites avant la crise. L’instauration d’une véritable supervision bancaire indépendante, qui permettrait d’éviter les manipulations des bilans financiers et de restaurer la confiance des épargnants​.

Ces résistances ont des conséquences dramatiques sur l’ensemble de l’économie libanaise. Les petites et moyennes entreprises sont étranglées par l’impossibilité d’accéder à des financements, tandis que les citoyens ordinaires subissent les restrictions arbitraires imposées par les banques sur leurs dépôts. Dans ce contexte, le refus de réformes par les banques ne relève pas seulement d’une stratégie de survie, mais d’un blocage systémique qui empêche toute reprise économique​.

Un analyste financier basé à Beyrouth dénonce cette situation en des termes particulièrement durs :

« Les banques libanaises sont les premières responsables de cette crise, et pourtant elles continuent d’échapper à toute forme de responsabilité. Elles réclament des aides, des garanties et des protections, mais refusent de reconnaître qu’elles ont causé cette catastrophe par leurs pratiques opaques et irresponsables. L’Union européenne a raison d’exiger des réformes avant d’injecter le moindre centime supplémentaire dans ce système pourri. »​.

Dans ce contexte, l’UE se retrouve dans une position délicate. Si Bruxelles maintient ses conditions, le Liban risque de plonger encore plus profondément dans la crise, avec une aggravation de la pauvreté et un effondrement progressif des institutions étatiques. En revanche, si l’Europe décide de débloquer l’aide sans garanties claires, elle risque de cautionner un système économique dysfonctionnel et corrompu, où les élites financières continueraient d’exploiter l’absence de réglementation​.

C’est dans ce cadre que les négociations sur la coopération migratoire prennent une importance stratégique. L’Europe cherche avant tout à contenir l’afflux de migrants et de réfugiés syriens vers son territoire, et le Liban joue un rôle clé dans cette politique. L’aide européenne est en grande partie destinée à financer l’accueil des réfugiés et à stabiliser la situation sécuritaire pour éviter de nouvelles vagues migratoires vers l’Europe​.

Un diplomate européen impliqué dans les discussions avec Beyrouth a résumé cette approche en ces termes :

« Nous sommes prêts à soutenir le Liban, mais nous attendons en retour une coopération efficace sur la gestion des flux migratoires et une réelle volonté d’engager des réformes économiques et financières. Nous ne pouvons pas financer indéfiniment un système qui refuse de se moderniser. »​.

Cette position est critiquée par certains responsables libanais, qui considèrent que l’aide européenne est davantage un instrument de pression politique qu’un réel soutien au développement du pays. Ils dénoncent une approche paternaliste qui consiste à imposer des réformes sans tenir compte des réalités locales et des défis sociaux auxquels le Liban est confronté​.

« L’Europe veut nous dicter notre politique économique en échange d’une aide financière qui, au final, sert davantage ses propres intérêts. Nous avons besoin d’un véritable partenariat, pas d’un chantage économique permanent. » a déclaré un ministre libanais sous anonymat​.

Alors que le bras de fer continue, le Liban se retrouve face à un choix difficile : accepter les réformes exigées par Bruxelles et risquer une crise sociale plus profonde, ou refuser ces conditions et voir l’aide européenne disparaître progressivement, aggravant encore la crise économique​.

L’issue de cette impasse reste incertaine, mais une chose est sûre : tant que les banques libanaises continueront de bloquer toute réforme réelle, aucune solution durable ne pourra être trouvée. Le Liban doit décider s’il veut réellement sortir de cette crise ou continuer à défendre un statu quo qui ne fait qu’aggraver la souffrance de sa population​.

Quelle issue pour le Liban ?

Le Liban se trouve à un carrefour décisif. Les négociations avec l’Union européenne et le FMI sont dans l’impasse, et le pays doit choisir entre accepter des réformes douloureuses ou s’isoler économiquement. Cette situation met en lumière un dilemme difficile : répondre aux exigences internationales et imposer des mesures impopulaires, ou continuer à retarder les réformes et voir la crise s’aggraver​.

Pour beaucoup d’experts, le statu quo actuel n’est plus tenable. L’économie libanaise est en chute libre, les institutions financières sont en faillite de fait, et la classe moyenne a pratiquement disparu. Les entreprises ferment, l’inflation ne cesse de croître et l’émigration s’accélère, laissant derrière elle un pays où la précarité devient la norme​.

Dans ce contexte, quelles sont les solutions possibles pour le Liban ?

1. Accepter les réformes, mais à quel prix ?

L’une des options envisageables serait d’accepter les réformes demandées par l’Union européenne et le FMI. Cela permettrait de débloquer des fonds cruciaux pour stabiliser l’économie, de restaurer la confiance des investisseurs et de relancer certains secteurs clés. Toutefois, ces réformes impliquent des sacrifices lourds, notamment des coupes budgétaires, une restructuration du secteur bancaire qui risque de ruiner encore plus de déposants, et une hausse de la pression fiscale sur une population déjà à bout​.

Si le Liban choisit cette voie, il devra adopter une approche plus transparente et s’attaquer enfin aux réseaux de corruption qui gangrènent l’État. L’Union européenne insiste sur la nécessité d’un système fiscal plus juste, qui ne repose pas uniquement sur les classes populaires et moyennes, mais qui impose aussi les grandes fortunes et les secteurs protégés​.

Un analyste politique souligne :

« Ces réformes sont nécessaires, mais elles doivent être appliquées avec intelligence. Si elles sont perçues comme une punition pour la population pendant que les élites continuent de s’enrichir, elles seront rejetées en bloc et provoqueront une nouvelle explosion sociale. »​.

2. Rejeter les conditions de l’UE et s’enfoncer dans la crise

L’autre option serait de refuser ces réformes et de tenter de survivre sans l’aide internationale. Cela signifierait maintenir le système bancaire en l’état, continuer les pratiques monétaires artificielles et compter sur les envois de fonds de la diaspora pour alimenter l’économie.

Cependant, cette option est risquée. Le Liban est déjà dans une situation d’isolement financier, et sans une assistance extérieure, le pays pourrait plonger dans une crise encore plus profonde. Les conséquences d’un tel choix seraient catastrophiques :

Une hyperinflation incontrôlable qui réduirait encore davantage le pouvoir d’achat.

qui réduirait encore davantage le pouvoir d’achat. Un effondrement des services publics , déjà au bord de la rupture.

, déjà au bord de la rupture. Une dégradation encore plus importante des infrastructures , rendant la vie quotidienne de plus en plus difficile.

, rendant la vie quotidienne de plus en plus difficile. Une intensification de l’émigration, notamment des jeunes diplômés et des travailleurs qualifiés​.

Un économiste met en garde contre ce scénario :

« Le Liban ne peut pas se permettre de continuer à fonctionner sur un modèle économique dysfonctionnel. À un moment donné, l’effondrement sera total, et il n’y aura plus de retour en arrière. »​.

3. Une solution intermédiaire : négocier des réformes progressives

Une troisième voie pourrait être de négocier des réformes progressives avec l’Union européenne et le FMI, en mettant en place des étapes réalistes qui tiennent compte des contraintes politiques et sociales du pays.

Dans ce cas, le Liban pourrait s’engager dans des réformes limitées mais structurantes, comme :

Un renforcement de la lutte contre l’évasion fiscale et la corruption , qui permettrait de générer des revenus sans alourdir la pression sur les citoyens.

, qui permettrait de générer des revenus sans alourdir la pression sur les citoyens. Une réforme partielle du secteur bancaire , qui protégerait les petits déposants tout en imposant des pertes contrôlées aux grandes banques.

, qui protégerait les petits déposants tout en imposant des pertes contrôlées aux grandes banques. Une réduction progressive des subventions, couplée à des aides ciblées pour les ménages les plus vulnérables.

Un diplomate européen évoque cette possibilité :

« Nous sommes prêts à discuter d’un programme de réformes progressives, mais nous avons besoin d’un engagement clair du gouvernement libanais. Ce que nous ne voulons pas, c’est financer un système qui refuse de changer. »​.

Toutefois, cette approche nécessite une volonté politique forte et une coopération entre les différentes factions libanaises, ce qui reste incertain compte tenu des tensions actuelles​.

Un avenir incertain pour le Liban

Quelle que soit la solution choisie, le Liban ne peut plus se permettre d’attendre. La situation devient chaque jour plus intenable, et le pays s’approche dangereusement d’un point de non-retour. L’aide européenne représente une opportunité pour éviter un effondrement total, mais encore faut-il que les dirigeants libanais aient le courage de mettre en place des réformes qui profitent réellement à la population, et non aux élites en place​.

Si rien ne change dans les mois à venir, le Liban pourrait connaître une nouvelle vague de protestations, voire une crise politique et sociale encore plus grave que celle de 2019. Le pays a besoin d’une vision claire et d’un leadership capable de prendre des décisions courageuses, mais pour l’instant, il semble prisonnier de ses propres contradictions​.

L’Union européenne, de son côté, observe la situation avec prudence. Bruxelles est prête à aider, mais pas à financer un système corrompu et inefficace. Le temps presse pour le Liban, et chaque jour qui passe sans avancée rapproche un peu plus le pays du gouffre​.