Lors de la réunion de crise qui s’est déroulée au Grand Sérail aujourd’hui en présence du Premier Ministre et de différents ambassadeurs, ont été détaillés l’aide internationale au Liban pour faire face à l’épidémie du coronavirus COVID-19.

Ainsi, l’ambassadrice américaine au Liban a indiqué attendre la réponse de Washington quant à l’aide possible à apporter au Pays des Cèdres. La France a indiqué avoir déjà fourni des gants et des vêtements de protection et que la coopération se poursuivra sur ce point avec la Chine et l’Iran. Le représentant chinois a indiqué poursuivre sa coopération avec les autorités libanaises pour faire face à cette épidémie.

Cependant, les autorités italiennes, par leurs représentants au Liban, un pays fortement impacté par l’épidémie, avec plusieurs centaines de morts chaque jour, en situation d’urgence par conséquent, ont indiqué coopérer pour faire face à cette pandémie et aider les personnes les plus vulnérables face au virus. Ainsi, le contingent italien de la FINUL a présenté un cadeau, qui est une chambre d’isolement prête pour un hôpital public dans le sud, destinée à recevoir des personnes soumises à un examen lié au coronavirus.

Les libanais sont de tout coeur avec les italiens dans cette épreuve!