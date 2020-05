Le Ministère de la Santé a indiqué qu’un seul nouveau cas de personnes contaminées par le coronavirus COVID-19 a été recensé ce mardi, portant le nombre de personnes infectées à 741. Par ailleurs, le Liban compte 200 guérisons et 25 décès.

Par ailleurs, le Haut Conseil de la Défense a recommandé ce mardi l’extension de la mobilisation générale jusqu’au 24 mai, estimant que même si la situation est pour l’heure bonne, le risque de propagation de l’épidémie est toujours très présent. Ainsi, le haut conseil de la défense met en garde contre une possible deuxième vague.

Le Ministre de la Santé s’est voulu plus rassurant, soulignant qu’il s’agira à la population de décider s’il s’agit de retourner à une vie normale ou non. Cependant, Hamad Hassan indique que la vigilance reste requise face à une possible 2ème vague.

Depuis ce lundi 4 mai, est entrée en vigueur, la deuxième vague de déconfinement, avec la réouverture de certaines entreprises et l’assouplissement des mesures liées au couvre-feu sanitaire.

Cependant, ce calendrier pourrait être remis en cause en cas de recrudescence du nombre de cas de personnes contaminées, alors que l’économie libanaise déjà durement impactée par la crise économique pourrait encore souffrir des effets de la pandémie, notamment au niveau du secteur touristique largement affecté par les manifestations mais aussi par l’arrêt des vols depuis et en provenance de l’aéroport international de Beyrouth.

Au niveau statistique, ce 5 mai

Quelle est la répartition du COVID par tranche d’âge et par sexe au Liban? 1.49% des cas seraient âgés de moins de 10 ans

7.71% de 10 à 19 ans

24.63% de 20 à 29 ans

14.75% de 30 à 39 ans

14.63% de 40 à 49 ans

15.29% de 50 à 59 ans

9.47% de 60 à 69 ans

7.17% de 70 à 79 ans

et 5.14% de plus de 80 ans



54% des cas seraient des hommes et 46% des femmes.



Quelle gravité des personnes atteintes au Liban? 25.75% seraient symptomatiques, 65.62% montreraient des symptômes légers et 8.63% seraient critiques. Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Selon les informations communiquées, 55% des personnes infectées auraient été en contact avec des cas confirmés, 25% suite à des déplacements à l’étranger, 15% toujours sous investigation et 4% de source inconnue. Quelle est la répartition des cas sur un plan géographique au Liban, par rapport à hier? Le Metn compte 149 cas (+1 par rapport à hier)

Beyrouth compte 113 cas (+0 par rapport à hier)

le Kesrouan compte 85 cas (+0 par rapport à hier)

Bcharré compte 71 cas (+0 par rapport à hier)

le caza de Baabda compte 61 cas (+0 par rapport à hier)

le caza de Jbeil compte 50 cas

Zghorta compte 41 cas (+0 par rapport à hier)

Le caza du Akkar reste inchangé à 26 cas

Le Chouf reste inchangé avec 19 cas au total

Le caza d'Aley compte 18 cas comme hier hier

Batroun compte 18 cas contre 17 cas hier

Denniyeh compte 16 cas (+0 par rapport à hier)

Tripoli compte 15 cas (+0 par rapport à hier)

Saïda compte 13 cas (+0 par rapport à hier)

Baalbeck compte 11 cas (+0 par rapport à hier)

Tyr compte 11 cas (+0 par rapport à hier)

Le Koura compte 7 cas (+0 par rapport à hier)

Bint Jbail compte 4 cas

Zahlé compte 4 cas

Nabatiyeh compte 3 cas (+0 par rapport à hier)

2 cas feraient actuellement l'objet d'enquêtes

Jezzine compte 2 cas (+0 par rapport à hier)

Marjayoun compte 1 cas

et le Hermel compte 1 cas