Le Ministre des Finances Ghazi Wazni a confirmé qu’il a démissionné alors que le gouvernement Hassan Diab se réuni au Grand Sérail.

Cette réunion était initialement prévue au Palais Présidentiel de Baabda.

Il s’agit de la 5ème démission confirmée au sein du gouvernement Hassan Diab suite à l’explosion du port de Beyrouth, le 4 aout 2020. Précédemment, les ministres de l’environnement Demianos Kattar puis de l’information Amal Abdel Samad hier puis aujourd’hui les ministres de la Justice Marie-Claude Najm et des télécommunications Talal Hawat avaient également annoncé leurs départs respectifs du gouvernement Hassan Diab, alors que les autorités devaient se pencher sur les résultats de l’enquête préliminaire de l’explosion du Port de Beyrouth.

Ministre des Finances, Ghazi Wazni était principalement en charge de mener des négociations avec le Fonds Monétaire International. Cependant, précédemment à l’explosion, il avait refusé de mandater le cabinet Kroll pour mener l’audit juricomptable de la Banque du Liban, estimant que ses soutiens politiques – lui-même étant proche du Président de la Chambre des Députés Nabih Berri – le refuseraient avant de signer un contrat avec un cabinet moins spécialisé, Alvarez et Marsal.

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 158 personnes sont décédées, plus de 60 personnes toujours portées disparues et plus de 6 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise. 300 000 personnes seraient également sans logement des suites de cet explosion.



La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.

Elle aurait ainsi causé un cratère de 210 mètres de long sur 43 mètres de profondeur, indique le dimanche 9 août une source sécuritaire citant les propos d’experts français présents sur place.