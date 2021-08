Des routes restent coupées au Nord et au Sud du Liban en raison de la détérioration des conditions sociales et économiques, avec la dégradation du pouvoir d’achat mais également les pénuries d’essence et de médicaments.

Au Nord du Liban, la voie Tripoli Beyrouth a vu la circulation être interrompue au lieu-dit du pont de Palma. La voie maritime est également interrompue.

À Saïda, des manifestants ont interrompu la circulation de la route maritime. Une marche est également en cours menée par le député Oussama Saad pour les mêmes raisons.

