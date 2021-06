L’Armée Libanaise indique que 10 militaires ont été blessés lors des incidents qui ont eu lieu hier soir à Tripoli au Nord du Liban, lors de manifestations qui visaient à dénoncer la détérioration du pouvoir d’achat et la chute de la livre libanaise face au dollar.

9 soldats ont été ainsi blessés dans le quartier d’al Talé quand des jeunes gens en moto ont lancé des bombes assourdissantes. 1 soldat a également été blessé Place Al Nour par un jet de pierre, précise le communiqué.

Selon les infirmations actuelles, les manifestations se sont déroulées toutes la nuit jusqu’à tôt le matin et ont été marquées par des fusillades, des jets de grenades et des rassemblements, indique une dépêche de l’Agence Nationale d’information. Ces incidents ont amené l’Armée Libanaise à se déployer massivement dans la vie et à même faire parvenir des renforts.

