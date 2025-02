Donald Trump décide de suspendre l’aide américaine au Liban

- Advertisement -

Aujourd’hui, le président américain Donald Trump a annoncé la suspension immédiate de toute aide américaine au Liban. Cette décision marque un tournant majeur dans la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis du pays du Cèdre. Elle vise à faire pression sur les autorités libanaises pour qu’elles prennent des mesures concrètes contre le Hezbollah, un acteur clé de la scène politique libanaise que Washington considère comme une organisation terroriste.

Un coup d’arrêt brutal à l’aide américaine

La décision annoncée par Donald Trump met un terme immédiat à tous les programmes d’assistance militaire, économique et humanitaire destinés au Liban. Depuis des années, Washington considérait cette aide comme un outil stratégique pour renforcer les institutions libanaises, en particulier l’armée, dans un pays en crise et sous l’influence grandissante de l’Iran via le Hezbollah.

La Maison-Blanche a précisé dans un communiqué que cette suspension restera en place tant que Beyrouth ne prendra pas des engagements fermes sur le désarmement du Hezbollah et la fin de son ingérence dans l’appareil d’État. Donald Trump a affirmé que les États-Unis ne financeront plus un pays où une organisation que les Etats-Unis considère comme terroriste agit librement. Cette déclaration marque un durcissement sans précédent de la position américaine à l’égard du Liban.

Un alignement sur la politique de pression maximale contre l’Iran

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a durci la politique américaine vis-à-vis de l’Iran et de ses alliés. La suspension de l’aide au Liban s’inscrit dans cette stratégie de pression maximale, qui vise à affaiblir les alliés régionaux de Téhéran.

La Maison-Blanche considère que le Hezbollah, avec son financement direct par l’Iran, représente une menace directe pour la sécurité des États-Unis et de ses alliés, notamment Israël. Dans cette optique, financer l’armée libanaise sans garanties claires équivaut à renforcer indirectement le Hezbollah, ce que Washington veut désormais éviter à tout prix.

Un avertissement à Beyrouth : choisir un camp

Avec cette suspension, Donald Trump met Beyrouth face à un choix difficile. Le président américain exige que le Liban prenne ses distances avec le Hezbollah et limite son influence sur les institutions de l’État. Il s’agit d’une tentative de rupture avec l’ambiguïté politique qui caractérise le pays, où les gouvernements successifs ont tenté de composer avec la présence du Hezbollah pour éviter des tensions internes.

L’administration Trump veut forcer Beyrouth à trancher : ou bien le Liban coopère avec Washington en réduisant le rôle du Hezbollah, ou bien il assume les conséquences économiques et sécuritaires de la suspension de l’aide américaine.

Quelles sont les conséquences immédiates de cette suspension ?

La suspension de l’aide américaine au Liban entraîne un choc économique et stratégique immédiat. En 2023, Washington avait alloué 370 millions de dollars d’aide au Liban, répartis entre l’armée (120 millions), le développement économique (150 millions) et l’aide humanitaire (100 millions). Ces financements sont désormais gelés.

Un coup dur pour l’armée libanaise

L’armée libanaise dépend largement des financements et de l’équipement fournis par les États-Unis. La suspension de cette aide signifie l’arrêt immédiat des livraisons d’armes et de véhicules, ainsi que la fin des formations dispensées par les forces américaines aux officiers libanais.

Dans un contexte de tensions régionales, cette décision fragilise la position de l’armée libanaise face aux groupes terroristes et aux instabilités internes. Elle pourrait également renforcer l’influence du Hezbollah, qui se présenterait comme le seul véritable rempart militaire du pays.

Une pression supplémentaire sur l’économie libanaise

Le Liban est en pleine crise économique, avec une inflation record et une dévaluation massive de sa monnaie. L’arrêt des financements américains affectera directement plusieurs projets de développement, notamment dans l’éducation, l’énergie et les infrastructures.

L’USAID, qui gérait une grande partie de cette aide, avait récemment investi 250 millions de dollars dans des programmes de soutien aux PME, aux écoles publiques et à la gestion de l’eau potable. Ces financements étant suspendus, plusieurs projets risquent d’être annulés, aggravant encore la crise sociale.

Un possible rapprochement avec d’autres puissances ?

Avec le retrait américain, le Liban pourrait se tourner vers d’autres alliés pour compenser cette perte. La Russie et la Chine ont déjà exprimé leur volonté d’intensifier leur coopération avec Beyrouth. L’Iran, quant à lui, pourrait voir cette suspension comme une opportunité pour renforcer encore plus son soutien au Hezbollah et aux factions pro-iraniennes au Liban.

Washington espère que la suspension de l’aide contraindra Beyrouth à choisir l’option occidentale, mais ce pari pourrait avoir des effets inverses si le Liban décide d’approfondir ses liens avec les rivaux des États-Unis.

Vers une reprise conditionnée de l’aide ?

La suspension de l’aide n’est pas définitive, mais Donald Trump exige des garanties strictes avant d’envisager un rétablissement. Trois conditions ont été posées :

Des actions concrètes contre le Hezbollah , notamment une réduction de son influence politique et militaire.

, notamment une réduction de son influence politique et militaire. Une transparence totale sur l’utilisation des fonds américains , avec des audits réguliers.

, avec des audits réguliers. Un engagement clair du gouvernement libanais à ne pas collaborer, directement ou indirectement, avec des entités affiliées à l’Iran.

Si ces conditions ne sont pas respectées, Washington pourrait durcir encore davantage sa position, en imposant des sanctions économiques directes contre le gouvernement libanais et certaines banques locales.

Un tournant dans les relations entre Washington et Beyrouth

La suspension de l’aide américaine aujourd’hui marque un changement majeur dans la politique des États-Unis au Moyen-Orient. Sous l’administration Trump, Washington adopte une posture plus agressive vis-à-vis du Liban et met fin à une longue tradition de soutien à l’armée libanaise.

Les prochains mois seront décisifs pour déterminer si Beyrouth choisit de se conformer aux exigences américaines ou s’il cherche d’autres alliances pour compenser cette perte. La crise actuelle pourrait redéfinir l’équilibre des forces au Liban et modifier durablement ses relations internationales.