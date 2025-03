Elections municipales : Ahmad al-Hajjar promet transparence et respect des délais

- Advertisement -

Le nouveau ministre de l’Intérieur, Ahmad al-Hajjar, a récemment mis les points sur les i : les élections municipales et mayorales prévues pour mai auront lieu comme prévu. Dans un contexte marqué par des défis logistiques et sécuritaires, cette déclaration résonne comme un engagement ferme envers la démocratie locale. Alors que les préparatifs s’intensifient, le ministre insiste sur des standards élevés de transparence et d’intégrité, tout en promettant une solution pour les villages frontaliers ravagés. Mais derrière ces promesses, quels sont les véritables enjeux de cette échéance électorale ?

Une course contre la montre pour mai

Depuis sa prise de fonction, Ahmad al-Hajjar affiche une détermination sans faille. « Les travaux sont en cours pour finaliser la préparation administrative », a-t-il déclaré lors d’un entretien exclusif avec le journal Asharq al-Awsat. Cette assurance intervient alors que plane encore le souvenir des reports successifs des précédentes élections municipales. Ces ajournements, souvent justifiés par des crises sécuritaires ou économiques, ont alimenté un scepticisme croissant parmi la population. Aujourd’hui, le ministre semble décidé à briser ce cycle.

La date de mai n’est pas anodine. Elle coïncide avec une période charnière où le gouvernement cherche à redorer son image, tant sur la scène nationale qu’internationale. Organiser ces élections dans les délais serait un signal fort : celui d’un retour à une stabilité institutionnelle. Mais les défis sont nombreux. Entre la mise à jour des listes électorales, la formation des agents de scrutin et la sécurisation des bureaux de vote, le ministère doit orchestrer une machine complexe dans un temps record.

Hajjar, fort de son expérience au sein des forces de sécurité internes, mise sur une approche pragmatique. Son passé de haut gradé lui confère une réputation d’homme d’action, capable de mobiliser les ressources nécessaires. Pourtant, certains observateurs s’interrogent : cette précipitation ne risque-t-elle pas de compromettre la qualité du processus ? La réponse, selon le ministre, réside dans une planification rigoureuse et une coordination sans faille entre les différentes administrations.

Transparence et intégrité : des mots aux actes

« Le gouvernement est résolu à mener cette étape selon les plus hauts standards de transparence, d’intégrité et de démocratie », a affirmé Hajjar. Ces mots ne sont pas choisis au hasard. Dans un pays où les accusations de fraude électorale ont souvent terni les scrutins passés, restaurer la confiance des citoyens est une priorité. Mais les belles paroles suffiront-elles à dissiper les doutes ?

Pour donner corps à cet engagement, le ministère planche sur plusieurs mesures concrètes. Parmi elles, une supervision renforcée des opérations de vote et un accès accru aux observateurs indépendants. Des technologies modernes, comme le suivi numérique des bulletins, pourraient également être déployées pour limiter les irrégularités. Ces initiatives, si elles se concrétisent, pourraient marquer un tournant dans la manière dont les élections locales sont perçues.

Cependant, les défis ne manquent pas. La corruption, enracinée dans certains rouages administratifs, reste un obstacle majeur. Des agents électoraux mal formés ou influençables pourraient saper ces efforts. De plus, la polarisation politique risque d’accentuer les tensions, chaque camp scrutant le moindre faux pas. Hajjar le sait : pour réussir, il devra non seulement organiser un scrutin irréprochable, mais aussi convaincre une population désabusée que le changement est possible.

Les villages frontaliers : un casse-tête logistique

L’un des points les plus sensibles abordés par le ministre concerne les villages et villes frontalières dévastés. « Nous préparons une étude qui inclut une solution adaptée », a-t-il révélé, sans dévoiler de détails précis. Ces zones, marquées par des années de conflits ou de négligence, posent un défi unique. Routes impraticables, bâtiments détruits, populations déplacées : comment garantir le droit de vote dans de telles conditions ?

Ces localités ne sont pas un simple détail administratif. Elles incarnent les fractures d’un pays où les inégalités régionales alimentent un sentiment d’abandon. Organiser des élections dans ces zones serait un geste symbolique fort, une preuve que le gouvernement n’oublie pas ses marges. Mais la tâche est titanesque. Installer des bureaux de vote mobiles, acheminer du matériel électoral, assurer la sécurité des électeurs : chaque étape exige des ressources colossales.

Hajjar semble conscient de l’enjeu. Son allusion à une « étude » laisse présager une approche innovante, peut-être inspirée de modèles étrangers. Certains évoquent l’idée de bureaux de vote itinérants ou d’un vote par procuration pour les déplacés. D’autres craignent que ces solutions, si elles sont mal exécutées, ne prêtent le flanc à des accusations de manipulation. Une chose est sûre : le sort de ces villages sera un test décisif pour la crédibilité du ministre.