Avec les récentes nouvelles de l’explosion du port de Beyrouth, avec 178 morts, 30 portés disparus et plus de 6000 blessés, comme indiqué d’après une statistique des Nations unies (source), la santé mentale est d’autant plus affectée.

Et comme initialement cette recherche est basée sur les problèmes économiques du pays, de la Covid 19, et maintenant de l’explosion du port de Beyrouth, l’activité économique ne peut pas être pire. Ce qui veut dire le taux de chômage augmentera, et l’économie (parité entre la livre et le dollar) pourra chuter davantage.

Contrairement à certaines disciplines universitaires, la recherche en affaires et en gestion utilise un large choix de littérature. Bien que l’étude qui suit serait possible d’inclure des disciplines commerciales spécifiques telles que la finance, la gestion stratégique, le marketing et la gestion des ressources humaines, il est également faisable d’inclure d’autres disciplines scientifiques.

Compte tenu de cela et de l’importance de la revue de recherche, il est essentiel que l’on soit conscient de ce qu’est une revue critique de la littérature et de la gamme de la littérature disponible avant que la recherche ne commence réellement. A ce titre, Il est essentiel de mentionner que la revue de la littérature n’est pas seulement une série de revues d’articles de livres et de revues décrivant et résumant chacune d’elles. il faut devrez plutôt évaluer ce qui est important pour votre recherche et, sur cette base, décider de l’inclure ou non. Cela nous aidera notamment avec la triangulation.

Si les concepts, les théories, les arguments ou les résultats de la recherche empirique rapportés et discutés dans un article ne sont pas clairs, biaisés ou incompatibles avec d’autres recherches et doivent faire l’objet de recherches plus approfondies, il faut en justifier la raison. Ce n’est pas facile et nécessite une réflexion approfondie. Cependant, ce faisant, l’on serait en mesure de fournir une analyse critique suffisamment détaillée et constructive de la littérature clé relative à votre question de recherche, afin d’approfondir nos connaissances. A présente, voici la méthodologie.

Les données, ayant été collectées en plusieurs étapes, nous dresse un bilan différant selon les secteurs étudiés, suivant leur interprétation. Ayant collecté des données entre Janvier et Mai 2020, nous avons découvert que le secteur bancaire, plus ou moins selon les succursales traitent différemment la question de motivation de leur masse salariale, ou de leur clientèle. Les directeurs (de l’agence bancaire que notre recherche a étudié) indiquent que le management veille au bon fonctionnement de leur branche. Ils travaillent pour garder leurs collaborateurs motivés, et garde un bon rapport avec la tout en veillant sur la santé mentale de leurs salariés, autant lors de la révolution d’Octobre 2019 que lors de la crise de la pandémie du Covid 19. La banque a donc indiqué, compte tenu de la situation, un bon statut, contrairement à d’autres agences de même banque, ou aux agences concurrentes qui n’ont peut-être pas joui de la même chance, étant donné que le secteur tout entier a souffert de cette crise financière (voir: le rapport de McKinsey, 2018).

Le campus universitaire, que notre étude a ciblé, a indiqué la même résolution. De veiller au bon fonctionnement du campus, tout en gardant l’esprit familial. Et de veiller à la santé mentale de ses effectifs, tout en répondant aux besoins de ses étudiants. Lors de la révolte, aucun employé n’a été lésé par la crise financière et le taux d’inscriptions n’a pas souffert. Bien au contraire. D’ailleurs le processus d’admission à ce campus a été presqu’entièrement digitalisé depuis l’été 2019 (voir: https://libnanews.com/ameliorer-le-processus-operationnel-dadmission-dans-le-secteur-de-lenseignement-superieur-une-introduction/).

Hélas le secteur du tourisme et l’industrie agro-alimentaire au Liban a été entièrement lésé lors de la crise financière de 2019, et lors de la dépression économique affectée par la longue période du confinement causée par la maladie du Covid-19, comme le monde entier (voir : cet article). De nombreux employés n’ont plus touché de salaire pendant des mois, certaines enseignes dont le mythique Hôtel Bristol, et les usines de Coca Cola Liban, notamment ont carrément fermé leurs portes (voir: les articles correspondants sur www.libnanews.com). La figure 1 montre la méthodologie utilisée (pour consulter une recherche qui a opté pour une épistémologie de recherche (similaire à celle-ci). Notre méthodologie a été qualitative (basée sur des interviews), où nous avons interviewé onze dirigeants dans huit institutions, afin de mieux comprendre leurs pratiques (source).

Les résultats du sondage effectué lors de la collection présentent des données quantitatives. Ces réponses ont été triangulées ave les interviews. D’abord, nous devons définir ce qu’est le taux de « licenciements massifs ». Dans la littérature, cela est divisé comme le licenciement volontaire (lorsqu’un employé choisit de démissionner) et involontaire. Ainsi, le départ involontaire se produit lorsqu’un employé est contraint de quitter son emploi, comme imposé par l’employeur. Cela comprend les l’attrition, et les licenciements avec renouvellement de la masse salariale ou non. Cela, entre autres, se produit généralement en raison de performances médiocres, d’erreurs d’embauche, d’incompatibilité d’équipe et de conflits sur le lieu de travail. (voir: http://blog.blominvet.com).

Il existe d’autres définitions, auxquelles nous ferons référence plus tard, mais en général, certains chercheurs affirment que cet acte se produit une fois qu’un employé quitte l’entreprise et est remplacé par un autre. Ils croient également que les licenciements surviennent une fois que vos employés quittent votre entreprise et n’en embauchent pas de nouveaux, de manière à réduire les coûts de main-d’œuvre. C’est pourquoi nous serons désormais très prudents dans la définition que nous utiliserons. Donc, ici dans ce projet, le licenciement auquel nous faisons référence dans notre étude est celui induit par la crise économique libanaise. Celle-ci augmenterait la démotivation des employés, elle-même résultant des décisions des managers, en réponse à la même crise financière. Donc nous explorera la relation de cette crise avec la motivation, et comment elle affecte les licenciements (voir: http://blog.blominvet.com).

