De récentes études ont été menées dans plusieurs institutions au Liban et dans le monde au cours de la dernière décennie, concernant les avantages des systèmes d’examen d’entrée en ligne. Plusieurs universités libanaises, qui ont récemment manifesté le désir de passer à un système d’examens automatisé, ont découvert que numériser ce processus leur a permis d’accélérer considérablement le processus de gestion des admissions.

En réponse à ça, de plus en plus d’éducateurs étaient intéressés à utiliser ce type de systèmes, avec pour objectif d’automatiser le processus des examens d’admission. Et pour cela nous avons décidé de voir lesquels des systèmes existants (ex : des systèmes de block Chain sécurisés et décentralisés, ainsi que des systèmes en ligne automatisés). Néanmoins, les résultats ont montré que même si plusieurs hauts responsables de l’administration dans les différentes institutions concernées peuvent préférer les réseaux de block Chain, en réalité, le personnel informatique et le personnel de bureaux d’admissions préfèrent le système en ligne, en raison de sa facilité de contrôle et de son coût de fonctionnement.

Nos constatations corroborent les résultats de précédentes observations conclues par d’autres recherches sur le même sujet. Par conséquent, cette étude a été soigneusement structurée en conséquence. Les variables dans lesquelles cette recherche a été menée sont strictement conformes à celles déterminées à partir d’une revue de littérature académique à le sujet tout en utilisant des méthodologies mixtes, dites qualitatives (avec une distribution d’interviews non-structurées) et quantitatives (par distribution d’un sondage expérimental).

Les variables que nous avons observé pourraient fonctionner à la fois avec des systèmes fonctionnant avec le système automatisé sur Internet et celui favorisant le Block Chain. Ceci nous a permis d’évaluer laquelle des deux méthodes serait la plus adéquate à mettre en œuvre, comme les deux nous ont fourni des résultats similaires dans l’automatisation des procédures de test de placement. Cela va de l’accès au terminal principal pour charger l’examen, en demandant à l’élève qui poursuit l’épreuve de se connecter sur son ordinateur et de procéder à l’examen, et de noter ces mêmes examens d’entrée. En même temps, les procédures d’admission ont vu une nette amélioration. Le processus d’examen d’entrée traditionnel prenait une semaine du début à la fin, par étudiant. Or, qu’avec l’épreuve digitalisée, la même procédure ne prendrait qu’un jour ou deux tout au plus. Ceci a été observé dans plusieurs campus où ce système a été adopté.

Comme les résultats l’ont démontré (et ont été corroborés par les études antérieures), toutes les écoles qui ont adopté le système automatisé des épreuves d’admission ont vu l’avantage immédiat d’être entièrement numérisées. Et, comme l’a déclaré l’un des administrateurs universitaires interrogés, «il s’agit d’une procédure administrative respectueuse de l’environnement, et en même temps elle couterait moins cher à appliquer au long terme ».