FINUL, Hezbollah, souveraineté : les trois refus d’un président en guerre diplomatique

Au sommet de l’État libanais, une ligne de fracture se creuse entre les injonctions extérieures et la souveraineté revendiquée. Dans un climat de tension sécuritaire et diplomatique, le président de la République, Joseph Aoun, a choisi de sortir du silence. À la veille d’un déplacement officiel en Jordanie, il a fixé des limites nettes aux discussions internationales sur l’avenir du Liban-Sud. Refus catégorique d’un retrait imposé de la FINUL, d’un redéploiement militaire unilatéral, et d’une désolidarisation politique dictée de l’extérieur : ces trois refus marquent une inflexion majeure dans la diplomatie présidentielle. À Baabda, le ton est donné : le Liban entend faire barrage à toute tentative d’alignement forcé sur les priorités stratégiques occidentales.

Une présidence en alerte : les signaux d’un durcissement

Les déclarations du chef de l’État surviennent alors que la pression s’intensifie autour du renouvellement du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). L’administration américaine, relayée par certaines puissances européennes, pousse en coulisses pour une révision en profondeur du dispositif onusien. L’objectif affiché : réduire la marge de manœuvre du Hezbollah au Sud-Liban. Derrière cette volonté de « rationalisation stratégique » selon la terminologie diplomatique, la présidence libanaise perçoit un risque d’embrasement.

Ce contexte tendu explique l’attitude résolument défensive du président Joseph Aoun. Dans l’entourage présidentiel, on parle d’un « sursaut souverainiste ». Le chef de l’État aurait déclaré à ses collaborateurs que tout retrait partiel ou total de la FINUL dicté par des considérations politiques étrangères serait « perçu comme un acte d’hostilité directe contre la souveraineté nationale ». Le message est limpide : toute tentative de remodeler l’équilibre sécuritaire dans le Sud en contournant les institutions libanaises est irrecevable.

Les trois lignes rouges de Baabda : pas de retrait, pas de redéploiement, pas de rupture

Ces propos s’inscrivent dans une stratégie présidentielle articulée autour de trois lignes rouges. La première : il n’y aura pas de réduction du mandat de la FINUL sans négociation multilatérale impliquant directement l’État libanais. Le président considère ce dossier comme un pilier de la sécurité nationale, non comme une variable d’ajustement diplomatique.

La seconde ligne rouge concerne le redéploiement militaire. Baabda refuse catégoriquement tout transfert des prérogatives opérationnelles de la FINUL au seul armée libanaise sans un appui logistique, financier et politique soutenu. Ce refus vise à éviter un vide sécuritaire que pourraient exploiter des acteurs régionaux ou extrarégionaux.

Enfin, la troisième limite posée par la présidence est celle du désengagement politique unilatéral. Le Liban, selon le président, ne peut accepter que sa position sur les dossiers sensibles – désarmement du Hezbollah, politique de défense, relation avec les puissances régionales – soit déterminée par des pressions extérieures sans tenir compte des équilibres internes.

Une colère froide à Baabda : l’onde de choc des déclarations israéliennes

Ce durcissement s’explique aussi par une série de signaux venus de Tel-Aviv et de Washington. Les récentes déclarations de responsables israéliens, laissant entendre que la FINUL pourrait devenir inefficace tant que « les milices pro-iraniennes » n’auront pas été démantelées, ont été perçues à Baabda comme une provocation. D’autant plus que ces propos ont été relayés sans condamnation explicite par les autorités américaines.

La présidence voit dans cette séquence une tentative de neutralisation diplomatique du Liban. Une source proche du palais rapporte une ambiance de « colère maîtrisée » après la publication de ces déclarations. Pour Joseph Aoun, ces sorties médiatiques constituent une forme de pression indirecte visant à forcer la main de Beyrouth dans les négociations en cours sur le renouvellement du mandat onusien.

La FINUL, enjeu stratégique au-delà du Liban-Sud

Derrière le mandat de la FINUL se joue bien plus qu’une question de présence militaire. Pour la présidence, il s’agit d’un instrument de garantie internationale qui limite les risques d’escalade et de confrontation. Réduire ce mandat ou en modifier les termes sans coordination préalable, c’est fragiliser l’équilibre diplomatique autour du Liban.

Le président souligne d’ailleurs que le maintien de la FINUL, dans ses fonctions actuelles, est une condition sine qua non à la stabilité de la région. Dans ses échanges avec ses conseillers, il insiste sur le fait que le Liban ne peut être la variable d’ajustement d’une stratégie de containment iranien pilotée depuis l’étranger.

La question du Hezbollah : un dossier ultrasensible

Dans ce cadre, la question du Hezbollah reste au cœur des inquiétudes. Si le président n’a jamais remis en cause le débat sur la politique de défense nationale, il refuse que cette question soit traitée sous la contrainte. Pour lui, tout processus de réintégration des armes du parti dans un cadre étatique doit être négocié au niveau national, en tenant compte du rôle joué par le Hezbollah dans la résistance et la sécurité du Sud.

Ce point de vue heurte directement les exigences américaines, qui conditionnent certaines aides à une politique de désarmement progressive. Baabda voit dans cette approche un double langage, d’autant plus que les États-Unis tolèrent certaines initiatives militaires israéliennes en territoire libanais.

Le rôle de Paris et des puissances européennes : entre neutralité et impuissance

La France, bien que partenaire traditionnel du Liban, semble en retrait dans ce dossier. Les déclarations de condamnation des frappes israéliennes n’ont pas été suivies d’effet concret. Le président libanais aurait confié à ses proches qu’il ne comptait pas sur une médiation active de Paris, estimant que la diplomatie française manquait de poids dans le rapport de force actuel.

Les autres capitales européennes, selon Baabda, se contenteraient d’un positionnement prudent. Elles redoutent un élargissement du conflit, mais ne souhaitent pas s’impliquer dans la redéfinition des mandats onusiens en pleine crise régionale.

Baabda face à Washington : une relation au bord de la rupture ?

Si l’Élysée est jugé impuissant, la Maison Blanche, elle, est perçue comme la source directe des pressions. Des diplomates américains auraient laissé entendre que l’engagement de Washington au Liban pourrait être réévalué si le pays ne répondait pas favorablement aux exigences de « désengagement des factions armées ».

Baabda, en retour, considère que cette posture est contre-productive. Elle dénote une méconnaissance des dynamiques internes libanaises et risque, selon Joseph Aoun, de précipiter un effondrement de la coopération sécuritaire régionale. Le président insiste sur une logique de dialogue, mais dans le respect des souverainetés. Il n’exclut pas de refuser toute négociation si les conditions ne sont pas respectées.

Vers une recomposition de l’équilibre diplomatique libanais ?

Cette posture ferme n’est pas sans conséquences. Elle pourrait accélérer la redéfinition des alliances diplomatiques du Liban. Certains observateurs évoquent un possible rapprochement pragmatique avec des partenaires moins exigeants sur la question du Hezbollah, sans pour autant tourner le dos aux puissances occidentales.

Ce rééquilibrage reste toutefois incertain. Joseph Aoun semble privilégier une diplomatie de souveraineté, sans rupture, mais avec une exigence de respect mutuel. Le message envoyé à l’international est clair : le Liban n’est pas une simple ligne de front dans une guerre d’influence.