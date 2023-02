Le Dr Fouad Abou Nader s’est exprimé sur son compte Twitter :

Ce n’est pas une loi de contrôle des capitaux mais une loi d’amnistie des actionnaires et des dirigeants des banques ! Elle légalise le vol des dépôts, les restrictions illégales et le « haircut » (décote) sur les retraits des ATM et des guichets !

هذا ليس قانون مراقبة وضبط رأس المال بل هو قانون عفو عن إقترافات مساهمي ومديري المصارف! هو يشرع سرقة الودائع، ويبيح القيود الغير قانونية وال "haircut" على السحوبات الجارية عبر الصرافات الآلية او صناديق المصارف. pic.twitter.com/u01qWovUOl — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) February 12, 2023

Elle ne vise qu’à protéger les banques, leurs actionnaires et leurs dirigeants de toute poursuite judiciaire ! C’est une victoire de la “bancocratie” contre 1,4 millions de déposants (ils étaient 2,7 millions en 2020).

هذا القانون يهدف لحماية المصارف ومساهميها ومديريها من كل ملاحقة قضائية! هو انتصار"للبنكوقراطية" (bancocratie)

مقابل مليون وأربعمائة الف مودع (والذين كان يناهز عددهم المليونين وسبعمائة الف سنة ٢٠٢٠). — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) February 12, 2023

Je ne pense pas que le Fonds monétaire international (FMI) acceptera cette loi. D’ailleurs cette loi fait une différence entre “fresh dollars” et “lollars”, est-ce que le FMI est d’accord ? Dans les autres crises financières, une loi sur le contrôle des capitaux est votée immédiatement, pas 40 mois après !

أشك بأن صندوق النقد الدولي سوف يقبل بهكذا قانون. لا سيما وان هذا القانون يفرق بين ال "fresh dollars" وال "lolars" فهل يوافق الصندوق على ذلك؟ في الازمات المالية المشابهة أقرت قوانين ضبط ومراقبة الرساميل حينها على الفور وليس بعد ٤٠ شهرا من ذلك!! — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) February 12, 2023

Selon le projet de loi sur le contrôle des capitaux, le déposant a le droit de retirer au moins 800 $ par mois ce qui signifie que les retraits mensuels s’élèveront à au moins un milliard de dollars si un million de déposants viennent bénéficier de ces retraits.

استنادا إلى مشروع قانون الرقابة على الرساميل، للمودع الحق بسحب د.أ.٨٠٠ شهريا ما يعني أن مجموع السحوبات الشهرية المجمعة سوف تبلغ مليار دولار على الاقل اذا قدرنا ان مجموع المودعين الذين سوف يستفيدون من تلك السحوبات يبلغ المليون مودع. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) February 15, 2023

Est-ce que le secteur bancaire peut supporter le retrait d’un milliard de dollars par mois ? Si c’était le cas alors on n’en serait pas là !

هل يمكن للقطاع المصرفي في هذه الحال تحمل سحب مليار دولار بالشهر؟ ان كان الأمر كذلك ما كنا اصبحنا على ما نحن عليه. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) February 15, 2023

Il faut désormais sur le marché noir 76 500 livres pour faire un dollar ! Quand le gouvernement Mikati a été formé, il fallait 18 000 livres pour faire un dollar.

أصبح ثمن الدولار الاميريكي في السوق الرديفة يوازي ٧٦،٥٠٠ ليرة لبنانية! عند تأليف حكومة الميقاتي كان الدولار يساوي ١٨،٠٠٠ ليرة لبنانية. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) February 15, 2023

Pourquoi la BDL, les banques, les commissions parlementaires des Finances et du Budget et de l’Administration et de la Justice ainsi que le Président et le vice-Président du Parlement se sont opposés au plan Lazard qui reposait sur un taux d’un dollar pour 3 500 livres ? Que sont devenues les promesses des juges Ghassan Oweidat et Ali Ibrahim de frapper les spéculateurs d’une main de fer ?

لماذا اعترض كل من مصرف لبنان والمصارف ولجان المال والموازنة والادارة والعدل النيابية كما رئيس المجلس ونائبه على خطة لازار والتي كانت ترتكز على سعر دولار يوازي ٣،٥٠٠ ليرة لبنانية؟ماذا حل بوعود القضاة غسان عويدات وعلي ابراهيم بضرب المضاربين بيد من حديد؟ — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) February 15, 2023

Les banques ont déclaré vouloir cesser leur activité. Or, la suspension de l’activité bancaire est une conséquence d’une cessation de paiement qui fait l’objet d’une loi : la loi n°2/67 du 16 janvier 1967.

صرحت المصارف بأنها سوف توقف أعمالها. والمعروف أن تعليق الأعمال المصرفية هي نتيجة حتمية للتوقف عن الدفع وهي موضوع القانون رقم ٢/٦٧ الصادر بتاريخ ١٦ كانون الثاني ١٩٦٧. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) February 15, 2023

La Justice doit donc prendre acte de cela et les mettre sous tutelle comme le prévoit la loi n°110/91 du 17 novembre 1991.

وعليه يجب على العدالة ان تأخذ مجراها في ما خص ذلك بوصع المصارف تحت الوصاية كما يلحظ القانون رقم ١١٠_٩١ الصادر في١٧ تشرين الثاني ١٩٩١. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) February 15, 2023

Seule la mise sous tutelle des banques permettra la restructuration bancaire exigée par le Fonds monétaire international et rejetée par la BDL, les banques, les commissions parlementaires des Finances et du Budget et de l’Administration et de la Justice ainsi que par le Président et le vice-Président du Parlement.

وحده وضع المصارف تحت الوصاية القانونية يسمح إعادة هيكلة القطاع المصرفي المفروضة من صندوق النقد الدولي والمرفوض من مصرف لبنان والمصارف التجارية ولجان المال والموازنة والادارة والعدل النيابية وكذلك من رئيس المجلس النيابي ونائبه. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) February 15, 2023

Le ministre des Finances, Youssef Khalil, a reconnu que la multiplicité des taux a augmenté les pertes et est en la défaveur des déposants. Pourtant, il est, en tant qu’ancien directeur exécutif et responsable du département des opérations financières à la Banque du Liban (BDL), avec Riad Salamé, l’architecte, le responsable et je dirai même le promoteur de ces taux multiples

ان وزير المال الحالي يوسف خليل كان قد اعترف ان تعدد اسعار الصرف زادت من الخسائر وهي بالتالي ضد مصلحة المودعين.بالرغم من انه كان يشغل منصب المدير التنفيذي والمسؤول عن عن دائرة العمليات المالية وهو المهندس المحرك والمسوق لتعدد اسعار الصرفومن ضمنها سعر. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) February 15, 2023

dont le taux Sayrafa qui est un nouveau Ponzi. La BDL aurait dû abandonner il y a longtemps la parité fixe (« peg ») et laisser la livre flotter et limiter l’utilisation des réserves monétaires.

"صيرفة" الزي يلعب دور الPonzi scheme كان يجب على مصرف لبنان التخلي منذ زمن بعيد سعر الصرف الثابت(peg) وتركك سعر الليرة حسب العرض والطلب في السوق والتقليل من إستعمال الاحتياطي النالي. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) February 15, 2023