La livre libanaise clôture sa journée sur un nouveau plus bas historique avec le une parité à l’achat de 76 500 LL/USD et à la vente de 77 000 LL/USD, sur fond toujours de conflit avec les banques qui ont maintenu leur position concernant les recours judiciaires présentés par les déposants.

Après la Fransabank, c’est au tour de la National Bank of Kuwait (Lebanon) (NBK) de faire l’objet de 2 plaintes, avaient indiqué les associations de déposants. Outre la banque elle-même, ses dirigeants et membres du conseil d’administration sont cités par la plainte pour détournement de fonds déposée devant la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun.

Une plainte similaire contre la Fransabank avait abouti à une décision de la cour de cassation obligeant l’établissement à verser le solde de plusieurs comptes dans la devise d’origine, ce que refuse l’Association des Banques du Liban.

Par ailleurs, la perspective d’un accord final avec le FMI s’éloigne, notait aujourd’hui le vice-président de la chambre Elias Bou Saab. L’institution estime en effet que la répartition des pertes du secteur bancaire ne doit pas se faire au détriment des petits et moyens déposants comme le souhaitent les banques et une grande partie de la classe politique accusée de corruption et détenant une grande partie des actions des établissements financiers.

Par ailleurs, des rumeurs font état d’un relèvement prochain du taux de la plateforme électronique de la Banque du Liban à 45 000 LL/USD, une hérésie notent les observateurs, qui indiquent que la marge en taux de change multiples se maintient à défaut de flottement total de la parité de la livre libanaise face au dollar. Ils redoutent ainsi une nouvelle détérioration de la parité, alors que les tensions monétaires persistent faute de réserves monétaires suffisantes au niveau de la BdL.