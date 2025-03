Gébran Bassil met en garde contre l’impact des violences en Syrie sur le Liban 

- Advertisement -

Les récentes violences en Syrie, qui ont fait des centaines de morts dans les régions côtières, inquiètent profondément le Liban. Gébran Bassil, chef du Courant patriotique libre (CPL), a averti dimanche soir que ces affrontements représentaient une menace non seulement pour la Syrie mais aussi pour le Liban.

Alors que la situation en Syrie demeure explosive, avec des massacres ciblant des civils et des affrontements entre les nouvelles forces gouvernementales et les fidèles de l’ancien régime, Bassil a souligné l’importance d’unité et de cohésion dans la région. Il a mis en garde contre les tentatives de divisions sectaires qui menacent la stabilité du Moyen-Orient et a insisté sur le rôle du Liban dans la préservation de la diversité et du vivre-ensemble.

Une instabilité en Syrie qui menace l’ensemble de la région

Les affrontements qui secouent la Syrie depuis plusieurs jours ont éclaté après une attaque menée par des loyalistes pro-Assad contre les nouvelles forces de sécurité gouvernementales. Les combats se sont rapidement propagés aux provinces de Lattaquié et Tartous, bastions historiques de la minorité alaouite, à laquelle appartenait l’ex-président Bachar al-Assad.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, au moins 745 civils alaouites ont été tués dans des exécutions menées par des factions islamistes et des éléments des nouvelles forces de sécurité. Les combats ont également coûté la vie à 125 membres des forces gouvernementales et 148 combattants pro-Assad, portant le bilan total à 1 018 morts en quelques jours.

Dans ce contexte, Gébran Bassil a souligné que ces violences ne resteraient pas confinées aux frontières syriennes et risquaient d’affaiblir encore davantage les États voisins, notamment le Liban, l’Irak et la Jordanie. Selon lui, les tensions qui déchirent la Syrie peuvent exacerber les fractures politiques et communautaires dans ces pays déjà fragilisés par des crises économiques et institutionnelles.

Tensions à Tripoli : un avertissement pour le Liban

Le chef du CPL a également fait référence aux événements récents à Tripoli, où des tensions ont éclaté après qu’un mineur syrien a été poignardé par un habitant de Jabal Mohsen. Cet incident a déclenché des échanges de tirsdans certains quartiers de la ville, avant que l’armée libanaise ne parvienne à rétablir le calme.

Tripoli, ville historiquement marquée par des conflits communautaires entre sunnites et alaouites, est souvent considérée comme un baromètre des tensions régionales. L’altercation de samedi a ravivé les craintes d’un embrasement plus large, notamment si les tensions en Syrie continuent de croître.

Bassil a néanmoins salué la maturité et la retenue des habitants de Tripoli, affirmant que la conscience collective du peuple libanais a permis d’éviter une escalade plus grave.

Un appel à l’unité face aux risques de division

Face à ces tensions croissantes, Bassil a insisté sur l’importance de préserver la cohésion nationale. Il a rappelé que, malgré les divergences politiques et confessionnelles, les Libanais avaient su se protéger mutuellement lors des crises précédentes, notamment pendant la guerre avec Israël.

Il a mis en garde contre des « forces invisibles » cherchant à exacerber les divisions internes et à opposer les communautés. Selon lui, ces influences extérieures ne peuvent être combattues que par l’unité et la vigilance du peuple.

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Bassil a dénoncé les massacres en cours en Syrie, affirmant qu’aucune religion ne peut justifier de telles atrocités. Il a exhorté la communauté internationale à mettre fin à cette effusion de sang, rappelant que la disparition de la diversité en Syrie serait une perte pour la diversité au Liban.

Le Liban face à une menace existentielle

Les déclarations de Bassil interviennent alors que le Liban traverse une crise politique, économique et sécuritaire sans précédent. Le pays est toujours sans président, après plusieurs mois de blocage, et son gouvernement fonctionne en mode intérimaire.

La situation en Syrie pourrait exacerber les tensions au Liban, notamment en raison des liens confessionnels et politiques entre les deux pays. Des experts estiment que si la crise syrienne s’aggrave, le Liban pourrait connaître un nouvel afflux de réfugiés, alors qu’il en accueille déjà plus d’un million depuis 2011.

Par ailleurs, la présence de groupes armés liés aux différentes factions syriennes sur le territoire libanais constitue un facteur supplémentaire d’instabilité. Les affrontements sporadiques dans le nord du Liban et dans la plaine de la Békaa risquent de s’intensifier si la Syrie plonge dans un chaos encore plus profond.

Un contexte régional marqué par de profondes divisions

L’appel à l’unité lancé par Bassil s’inscrit dans un contexte où les divisions confessionnelles et ethniques se renforcent à travers le Moyen-Orient.

En Irak et en Jordanie, les tensions entre groupes sunnites et chiites sont en recrudescence, alors que la guerre en Syrie a laissé le pays voisin fragmenté et ingouvernable.

Le gouvernement intérimaire syrien dirigé par Ahmed al-Sharaa peine à consolider son autorité, tandis que plusieurs zones restent sous le contrôle de groupes islamistes radicaux et de milices locales.

Bassil a insisté sur l’importance du dialogue et de la coopération entre les peuples de la région, affirmant que seule une approche collective permettrait de préserver la stabilité et la diversité culturelle et religieuse.