Après que des sources diplomatiques saoudiennes ont appelé le ministre de l’information libanais Georges Cordahi à démissionner afin de régler le début de crise diplomatique entre le Pays des Cèdres et le Royaume Saoudien, ce dernier a estimé que la décision de quitter son poste ne lui appartient pas.

Mes propos ont peut-être embarrassé le président et le premier ministre ; à ceux qui m’ont demandé de démissionner, je dis que je fais maintenant partie d’un gouvernement complet et je ne peux pas prendre la décision par moi-même, et personne ne devrait dicter et décider qui doit démissionner

Georges Cordahi