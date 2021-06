Après la remontée des tensions entre Saad Hariri et Gébran Bassil la semaine dernière et suite au propos de ce dernier rejetant l’initiative du président de la chambre Nabih Berri stipulant une répartition d’un tiers entre communautés chiites, sunnites et chrétiennes et l’estimant contraire au Pacte National qui induit une répartition à moitié chacune, entre communautés chrétiennes et musulmanes, le Hezbollah aurait tenté une médiation auprès du président du Courant Patriotique Libre pour tenter de calmer les choses, indique le quotidien saoudien Asharq el-Awsat.

Il s’agirait de trouver une solution à l’impasse actuelle dans le cadre de la formation d’un nouveau cabinet, conformément à l’appel de Bassil au dirigeant du Hezbollah, l’appelant à devenir un médiateur dans l’affaire.

Côté du Président de la Chambre, on maintient l’initiative, notant que le premier ministre désigné qui est reparti pour Abu Dhabi ne se retirera pas, figeant les positions entre présidence de la république et ce dernier. Désormais l’alliance entre Hariri et Berri se fait au grand jour, notent certains observateurs qui se montrent désormais pessimistes concernant une possible solution à court terme de la situation politique. Ils accusent ainsi le président de la chambre de vouloir remettre en cause le Pacte National avec une répartition par tiers du pouvoir politique entre communautés chrétiennes, sunnites et chiites au lieu d’une répartition à égalité entre communautés musulmanes et chrétiennes.

Un pays sans gouvernement alors que la crise économique le touche de plein fouet

Le Liban est sans gouvernement depuis la démission, le 10 août dernier, du premier ministre sortant Hassan Diab.



La formation d’un nouveau gouvernement est considérée comme une des conditions préalable à la relance des négociations avec le Fonds Monétaire International afin d’obtenir un déblocage de l’aide financière de la communauté internationale face à la crise économique que traverse le Liban.



Suite à l’échec de Moustafa Adib à former un cabinet, l’ancien premier ministre Saad Hariri, qui avait pourtant démissionné suite à d’importantes manifestations en octobre 2019, s’est vu être chargé de former un nouveau gouvernement en octobre 2020.



Pour tenter de débloquer la situation, l’ancien premier ministre a promis au mouvement Amal d’attribuer le portefeuille du ministère des finances à un membre de la communauté chiite. Il avait également réitéré que le Liban pouvait se passer d’un état de défaut de paiement, déniant ainsi la gravité de la crise économique cependant vécue par la population, avec 55% de celle-ci vivant désormais sous le seuil de pauvreté alors que la récession économique a atteint 29% selon certains rapports pour l’année 2020.



Cependant, les propositions de Saad Hariri d’un cabinet de 18 membres se heurtent à la présidence de la République, qui souligne que si les communautés chiites et sunnites choisissent leurs représentants, les représentants chrétiens au sein du nouveau cabinet seraient également choisis par le premier ministre désigné. Le Général Aoun estime de fait que les propositions actuelles du premier ministre contreviennent à la fois à la constitution libanaise et au pacte national.

Ce dernier accuse de son côté le chef de l’état de souhaiter obtenir un tiers de blocage au sein de son nouveau cabinet, ce que réfute la présidence de la république.

