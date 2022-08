Grève d’Ogero: Internet et téléphones coupés dans plusieurs régions libanaises

Publicité

En raison de la grève mise en place par le syndicat des ouvriers et employés d’Ogero des centraux de Hamra, Sidon, Nahr, Beiteddine, Damour et Nabatiyeh, les services de téléphone mobile et internet ont cessé dans ces régions.

Les employés d’autres centraux téléphoniques pourraient rejoindre ce mouvement de grève; ces derniers exigeant une amélioration de leurs salaires qui devrait être calculé selon le taux de change des marchés parallèles. Ils dénoncdent ainsi que l’augmentation de la facture de téléphone calqué sur le taux Sarayfa n’ait pas amené à une augmentation de leurs émoluments.

