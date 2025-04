Israël acte le maintien militaire à Gaza, au Liban et en Syrie : vers une occupation prolongée sans retrait envisagé

- Advertisement -

Les récentes déclarations du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, marquent un tournant décisif dans la doctrine stratégique de l’État hébreu : Israël n’a plus l’intention de se retirer des territoires qu’il occupe actuellement dans la bande de Gaza, le sud du Liban et le sud de la Syrie. En affirmant que les forces israéliennes « ne quitteront pas les zones sécurisées reprises », même après leur pacification, le gouvernement israélien officialise une politique de présence militaire prolongée, voire permanente, dans des territoires reconnus internationalement comme n’étant pas sous sa souveraineté.

Ce refus de retrait met à mal les mécanismes de cessez-le-feu négociés, notamment celui signé avec le Hezbollah fin novembre 2024, mais aussi les discussions en cours avec le Hamas sur la libération des derniers otages. Cette position, désormais assumée au plus haut niveau de l’État israélien, rouvre la question de l’occupation militaire dans une région déjà fracturée par les conflits récents.

Une rupture avec la doctrine des désengagements ponctuels

Historiquement, l’armée israélienne menait des opérations ciblées, suivies d’un retrait rapide de ses troupes. Cette pratique, justifiée par des impératifs de sécurité à court terme, avait pour but de contenir les menaces tout en évitant une gestion prolongée des territoires conquis. Les propos du ministre Katz rompent avec cette logique : Israël choisit désormais de rester dans les zones “nettoyées”, tant que la menace n’est pas totalement éliminée — une condition aux contours flous.

Ce changement n’est pas uniquement militaire. Il est idéologique, traduisant une volonté assumée de redéfinir les frontières de la sécurité israélienne au-delà de ses lignes historiques. Le concept de “zone tampon permanente” devient un modèle exportable, appliqué à Gaza, mais aussi au Liban et à la Syrie.

Gaza : vers une réoccupation de fait

Dans la bande de Gaza, ce choix se manifeste par une présence militaire israélienne consolidée dans des zones étendues du territoire, notamment au nord et au centre. L’armée ne se contente plus d’opérations de neutralisation de cibles ; elle contrôle des quartiers entiers, installe des postes fixes, et limite drastiquement la circulation des civils.

Cette stratégie va à l’encontre des principes des accords d’Oslo, qui prévoyaient à terme la création d’un État palestinien, et remet en cause la logique de désengagement de 2005, lorsque Israël avait démantelé ses colonies et retiré ses troupes de la bande de Gaza. Vingt ans plus tard, les forces israéliennes y sont revenues, non plus pour des missions ponctuelles, mais avec une volonté affichée de rester, et de définir des “zones de sécurité” permanentes.

Le Liban : la remise en cause de la résolution 1701

Sur le front libanais, le refus israélien de se retirer totalement des zones frontalières du sud du Liban constitue une violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce texte, en vigueur depuis la fin de la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, stipule que seules l’armée libanaise et les forces de la FINUL peuvent opérer au sud du fleuve Litani.

Israël maintient pourtant une présence militaire résiduelle dans au moins cinq positions stratégiques, invoquant des impératifs de sécurité nationale. Cette décision compromet la mise en œuvre complète du cessez-le-feu conclu avec le Hezbollah en novembre 2024, et accroît les tensions sur un front qui demeure explosif.

Syrie : une nouvelle zone tampon en violation du droit international

La chute du régime syrien en décembre 2024 a créé un vide sécuritaire dans plusieurs régions du sud du pays. Israël a profité de cette situation pour s’emparer d’une bande de territoire à sa frontière, sous prétexte d’empêcher l’installation de milices pro-iraniennes. Là encore, aucun calendrier de retrait n’est annoncé.

Cette occupation, bien que présentée comme provisoire, s’inscrit dans la même logique que les opérations à Gaza et au Liban : créer des zones tampons sous contrôle militaire israélien, sans cadre juridique clair, ni reconnaissance internationale. Cette stratégie accroît l’isolement diplomatique d’Israël, qui est accusé d’imposer une politique de faits accomplis, au mépris du droit international.

Une stratégie qui isole Israël sur la scène internationale

La décision de maintenir indéfiniment des troupes à Gaza, au Liban et en Syrie provoque une vive inquiétude dans les cercles diplomatiques internationaux. La communauté internationale, à l’exception notable des États-Unis, considère ces déploiements comme des occupations militaires illégales. En effet, le droit international humanitaire interdit l’annexion ou l’occupation permanente de territoires conquis, sauf dans le cadre d’un mandat multilatéral ou d’un traité de paix.

Dans les capitales arabes, cette posture israélienne est perçue comme une provocation et un obstacle à toute désescalade durable. Elle réactive les mémoires des occupations passées, en particulier l’occupation du sud du Liban entre 1982 et 2000, qui avait engendré une forte résistance locale. En Syrie, la capture du Golan en 1967 puis son annexion en 1981 n’ont jamais été reconnues, sauf par Washington en 2019. La prise de nouvelles zones en 2025 accentue donc le clivage entre Israël et ses voisins.

L’aide humanitaire bloquée : une politique de pression maximale

En parallèle de cette stratégie territoriale, Israël a annoncé qu’aucune aide humanitaire ne serait autorisée à entrer à Gaza, tant que le Hamas ne relâche pas les otages et ne cède pas militairement. Cette politique de blocus humanitaire total, entrée en vigueur le 2 mars 2025, vise à utiliser la détérioration des conditions de vie comme levier de négociation.

Or, cette mesure est dénoncée comme contraire aux principes du droit humanitaire. Le blocus prive 2,4 millions de Palestiniens d’accès aux biens de première nécessité, y compris l’eau, l’électricité, les médicaments et la nourriture. L’ONU a qualifié la situation de pire crise humanitaire depuis octobre 2023, et craint un effondrement complet des structures de secours dans les semaines à venir.

Une impasse stratégique et morale

En choisissant de maintenir une occupation militaire sans perspective de retrait, Israël s’expose à un enlisement politique et militaire. Cette posture renforce la radicalisation des groupes adverses, affaiblit les efforts de médiation régionaux, et alimente une instabilité permanente. Sur le plan interne, les divisions s’intensifient entre les partisans d’une solution diplomatique rapide — notamment les familles d’otages — et les courants les plus durs de la coalition gouvernementale.

Les observateurs internationaux s’accordent à dire que sans horizon de retrait clair, ni processus de négociation crédible, les tensions risquent de se pérenniser, non seulement à Gaza, mais sur l’ensemble des frontières nord et nord-est d’Israël.

Une impasse stratégique et morale

En choisissant de maintenir une occupation militaire sans perspective de retrait, Israël s’expose à un enlisement politique et militaire. Cette posture renforce la radicalisation des groupes adverses, affaiblit les efforts de médiation régionaux, et alimente une instabilité permanente. Sur le plan interne, les divisions s’intensifient entre les partisans d’une solution diplomatique rapide — notamment les familles d’otages — et les courants les plus durs de la coalition gouvernementale.

Les observateurs internationaux s’accordent à dire que sans horizon de retrait clair, ni processus de négociation crédible, les tensions risquent de se pérenniser, non seulement à Gaza, mais sur l’ensemble des frontières nord et nord-est d’Israël.