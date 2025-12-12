Joseph Aoun entre martyrs, souveraineté et chrétiens d’Orient : anatomie d’un discours présidentiel

- Advertisement -

Un président qui parle d’abord par le symbole

Depuis son arrivée à Baabda, Joseph Aoun s’est imposé par un registre bien particulier : un mélange de références mémorielles, de vocabulaire souverainiste et de rhétorique protectrice à l’égard des chrétiens d’Orient. Là où d’autres présidents s’étaient surtout définis par une ligne partisane ou par des compromis de coulisses, lui cherche à faire exister une figure de « président national », dont le discours dépasse les frontières communautaires et se veut adressé à l’ensemble du pays.

Ce choix se lit dans la manière dont il construit ses interventions publiques. Les textes sont fortement structurés autour d’images simples, facilement mémorisables : deux martyrs comme « deux signatures d’un même projet », la souveraineté comme « ligne infranchissable », la présence chrétienne comme « condition du message libanais au monde ». Les mots sont pesés pour résonner à la fois dans les salons diplomatiques, dans les cercles politiques locaux et dans les milieux religieux, au Liban comme à l’étranger.

Dans un contexte d’effondrement économique, de tensions au Sud et de défiance envers la classe politique, ce travail sur le discours est aussi un moyen de se distinguer. Joseph Aoun ne dispose pas d’une base partisane classique. Il compense en cherchant à occuper le terrain symbolique : mémoire des victimes de la violence politique, défense des frontières, protection des minorités. L’anatomie de ses principaux discours permet de mesurer ce pari.

Martyrs et mémoire : la plume et le fusil

L’un des moments les plus révélateurs de ce registre est le discours prononcé à l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat de Jibran Tueni et du général François El Hajj. Le président insiste sur le fait que les deux hommes sont tombés « le même jour », à quelques années d’intervalle, et les présente comme les deux versants de l’hymne national : le journaliste et l’officier, la plume et le fusil.

Dans ce récit, Tueni n’est pas seulement une figure de la presse, mais un symbole d’une parole libre qui refuse les tutelles. El Hajj n’est pas seulement un militaire de carrière, mais l’incarnation d’une armée qui protège tous les Libanais sans distinction. Les deux sont décrits comme s’inscrivant dans une même ligne de défense de l’indépendance du pays, contre les tentatives de contrôle ou d’intimidation.

En associant ainsi un journaliste engagé et un officier supérieur, Joseph Aoun dessine une vision particulière de l’État : un espace où la liberté d’expression et la force légitime se complètent. Il suggère que sans presse indépendante, l’armée n’aurait pas de mission clairement définie, et que sans armée unifiée, la parole libre resterait désarmée face aux menaces. La mémoire des deux martyrs sert donc à articuler une conception de l’ordre public qui n’est pas seulement sécuritaire.

Ce recours aux figures des martyrs a aussi une dimension politique plus implicite. En insistant sur le fait que ceux qui ont « signé » les assassinats de Tueni et d’El Hajj poursuivaient un même projet, le président laisse entendre qu’il existe une continuité dans les tentatives d’éliminer physiquement les voix et les institutions qui défendent un Liban souverain. Il ne nomme pas ces auteurs, mais inscrit son mandat dans la continuité d’un combat mené par d’autres, tombés avant lui.

La souveraineté comme colonne vertébrale

Au-delà des références mémorielles, la notion de souveraineté traverse presque toutes les interventions du chef de l’État. Le terme revient quand il évoque la situation au Sud, les relations avec les puissances étrangères, la gestion des dossiers internes ou la place des minorités. Il s’agit moins d’un slogan que d’un fil conducteur destiné à unifier des publics différents autour d’un même langage.

Dans ses discours, Joseph Aoun rappelle à plusieurs reprises qu’il n’existe pas, sur le territoire libanais, de légitimité supérieure à celle de l’État. La formule vise ceux qui, à l’intérieur, se prévalent de justifications « suprêmes » – résistance, mission religieuse, appartenance régionale – pour s’arroger des prérogatives régaliennes. Elle s’adresse aussi à ceux qui, à l’extérieur, parlent du Liban comme d’un espace à réaménager en fonction de leurs propres plans géopolitiques.

Sur la question du Sud, cette insistance prend une dimension concrète. Le président soutient la mise en œuvre du cessez-le-feu et la participation libanaise à la commission chargée de suivre son application. Il affirme que l’armée, et elle seule, est habilitée à se déployer sur l’ensemble du territoire et à exercer le monopole des armes visibles au sud du Litani. Mais il refuse de transformer cette affirmation en appel à une confrontation directe entre l’armée et le Hezbollah, mettant en avant la nécessité de préserver l’unité interne.

La souveraineté est alors définie comme une trajectoire : renforcement progressif de l’État, reprise de contrôle sur les frontières, consolidation du rôle de l’armée, mais sans rupture brutale susceptible de rouvrir les plaies d’un conflit interne. Ce positionnement lui permet de répondre partiellement aux attentes des partenaires qui réclament un État plus fort, tout en cherchant à éviter la fracture que provoquerait une mise en scène trop frontale d’une opposition à la « résistance ».

Chrétiens d’Orient : protection, message et inquiétude démographique

L’autre grande corde du discours présidentiel est la défense des chrétiens d’Orient, et plus particulièrement des chrétiens du Liban. Dans ses rencontres avec des responsables ecclésiaux, Joseph Aoun insiste sur le fait que la présence chrétienne n’est pas un simple « équilibre » à l’intérieur du pays, mais une composante d’un message plus vaste adressé au monde. Un pays où les communautés vivent ensemble, affirme-t-il, a une valeur exemplaire, et la disparition des chrétiens en viderait le sens.

Ce registre s’inscrit dans une longue tradition du discours politique libanais, mais il est réactivé dans un contexte de forte émigration. Le président évoque à plusieurs reprises le risque de voir partir des familles entières, attirées par des perspectives plus stables à l’étranger. Il souligne que cette hémorragie touche également d’autres composantes, mais que la diminution du poids démographique chrétien pose une question particulière, la nature même du compromis historique sur lequel repose le pays.

En parlant de chrétiens d’Orient, il s’adresse à plusieurs audiences en même temps. À l’intérieur, il rassure une partie de la base chrétienne qui se sent menacée, en lui donnant le sentiment que la présidence porte sa cause. À l’extérieur, il rappelle aux partenaires européens et occidentaux que le Liban reste un point de fixation de leur intérêt, non seulement pour des raisons stratégiques, mais aussi au nom d’un devoir de protection des minorités.

Cette rhétorique ne se réduit pas à une demande de soutien. Elle s’accompagne d’un discours sur la responsabilité interne : l’idée que les chrétiens eux-mêmes doivent éviter les postures de retrait, participer aux institutions et défendre un État qui protège tout le monde. En creux, le président laisse entendre qu’un repli communautaire total serait contradictoire avec le rôle historique que les chrétiens se sont assigné dans le pays.

Entre Baabda, Aïn el-Tiné et la banlieue sud : calibrer les mots

L’un des défis permanents pour Joseph Aoun est de calibrer ses propos de manière à être audible dans des milieux très différents. Les mots qu’il emploie sur la souveraineté et l’État fort doivent être recevables à la fois au Parlement, dans les quartiers aisés de la capitale, dans les villages du Sud et dans les quartiers populaires de la banlieue sud dominés par le Hezbollah.

C’est là que le registre mémoriel et le vocabulaire des droits prennent tout leur sens. En parlant de martyrs, il s’adresse à une culture politique libanaise où le sacrifice individuel occupe une place centrale. En rappelant que la dignité et la liberté sont des droits sacrés, il s’adresse à un langage partagé par des responsables religieux de toutes confessions. En insistant sur la protection des chrétiens d’Orient, il parle à une sensibilité inquiète, tout en rappelant aux autres communautés que cette protection passe par l’affermissement de l’État.

Dans le même temps, il évite certains écueils. Il ne désigne pas nommément les responsables des crimes politiques passés. Il ne qualifie pas le Hezbollah d’ennemi, même lorsqu’il insiste sur le monopole de la violence légitime. Il ne s’engage pas dans des polémiques directes avec les responsables étrangers qui évoquent des scénarios de rattachement du Liban à un « espace » plus vaste centré sur la Syrie. Il préfère réaffirmer les principes généraux, laissant à d’autres, notamment au président du Parlement, le soin d’utiliser des formules plus tranchées.

Cette prudence apparente ne signifie pas absence de ligne. Elle traduit un choix : se tenir dans le rôle du garant, celui qui rappelle les règles, les symboles et les clauses fondamentales, tout en laissant le champ plus conflictuel à ceux dont la fonction politique est, par nature, plus directement combative.

Un discours qui vise aussi l’extérieur

Les mots du président ne sont pas seulement destinés à la consommation interne. Ils sont écrits et prononcés en sachant qu’ils seront relus dans les chancelleries, cités dans les rapports diplomatiques et repris dans les échanges avec les organisations internationales. Le registre de la souveraineté, de la protection des minorités et de la mémoire des victimes répond à des codes bien identifiés dans ces milieux.

En insistant sur l’État de droit, sur la centralité de l’armée et sur la nécessité de respecter les échéances institutionnelles, Joseph Aoun tente de rassurer des partenaires échaudés par des années de blocages, de vacance présidentielle, de crises gouvernementales et d’éradication de la confiance financière. En rappelant la spécificité du Liban comme pays de pluralité, il cherche à maintenir un intérêt politique pour un pays que certains, à l’étranger, jugent désormais marginal face aux grandes crises régionales.

Le discours sur les chrétiens d’Orient, lui, s’adresse explicitement à certains États européens qui ont fait de leur protection un point d’ancrage de leur discours au Moyen-Orient. En rappelant que leur présence au Liban est une responsabilité partagée, le président les invite implicitement à soutenir des politiques qui permettent aux familles de rester : aide aux écoles, appui à des projets de développement, soutien à l’armée.

Ce travail de langage extérieur ne suffit pas, à lui seul, à renverser des rapports de forces économiques ou militaires. Il permet cependant de donner un cadre à des demandes concrètes : soutien à la commission chargée du cessez-le-feu, aides à la reconstruction des régions bombardées, programmes de renforcement des institutions.

Les limites d’une rhétorique face à l’effondrement

Reste la question centrale : jusqu’où cette construction discursive peut-elle peser dans une réalité dominée par l’effondrement économique et la méfiance envers les institutions ? La mise en avant des martyrs, de la souveraineté et des chrétiens d’Orient donne une cohérence au discours présidentiel, mais elle se heurte à des attentes très concrètes : salaires, services publics, électricité, éducation, santé.

Une partie de la population accueille ces références avec scepticisme, estimant que les institutions politiques de tous bords ont failli. Pour ces Libanais, aucun registre symbolique ne peut compenser l’absence de réponses tangibles à la crise sociale. D’autres y voient au contraire une nécessité : dans un moment de fragmentation extrême, le rappel d’un récit national commun et de lignes rouges peut servir de dernier filet protecteur.

La tension entre ces deux perceptions est au cœur de la période actuelle. Joseph Aoun semble faire le pari que, face à un pays tenté par le cynisme ou le départ, le rôle du président est d’abord de réaffirmer qu’il existe encore un cadre, des principes et des repères. Il le fait en convoquant la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie une certaine idée du Liban, en replaçant la souveraineté au centre du jeu et en rappelant que la présence chrétienne, loin d’être un privilège, est une composante de l’identité collective.

La portée réelle de ce pari dépendra moins de la qualité des discours que de la capacité du pouvoir, dans son ensemble, à transformer ces principes en décisions : clarification durable du statut du Sud, consolidation de l’armée, relance d’un minimum de services publics, et protection effective des plus vulnérables, chrétiens d’Orient compris. Sans cette traduction, la rhétorique risque de rester suspendue au-dessus d’une société qui, chaque jour, se débat pour simplement tenir.