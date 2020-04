Journée test: Début des manifestations au Liban alors que le Parlement se réunit pour adopter une loi d’amnistie

Nouvelle journée critique pour le Liban, avec d’une part, le retour dans la rue des manifestants avec leurs véhicules dotées des plaques minéralogiques paires ce mardi et impaires ce mercredi, mesures de confinement obligent et l’organisation d’une session spéciale, ces 2 jours également, du Parlement au Palais de l’UNESCO où devrait être présenté le fameux projet de loi d’amnistie déjà reporté en novembre 2019 et qui avait été à l’époque repoussé faute de la présence du quorum parlementaire nécessaire.

Le projet d’amnistie ne fait pas non plus unanimité parmi la classe politique. Ainsi, si le Courant du Futur est favorable à ce projet dans les rangs de l’opposition, dans les rangs de la majorité constituant la coalition ayant amené au pouvoir le gouvernement Hassan Diab, le Courant Patriotique Libre est défavorable à texte, comme le rappelait hier, son dirigeant Gébran Bassil, s’opposant ainsi à ses alliés du mouvement Amal et au Hezbollah à ce sujet.

La ministre de la justice Marie Claude Najm elle-même a estimé sur Twitter que, s’il s’agit de prendre en considération les affaires humanitaires et sociales, il ne faudrait pas non plus l’amnistie pour des personnes liées à des affaires de corruption et de terrorisme, alors que l’ancien premier ministre Saad Hariri, revenu à peine il y a quelques jours après plusieurs mois passés à l’étranger, souhaite justement la libération d’islamistes impliqués dans des opérations terroristes contre l’Armée Libanaise et qui n’ont pas été jugés depuis.

La ministre estime par ailleurs que le fait d’accorder la grâce est du ressort seul du Président de la République et qu’elle a préparé une liste de prisonniers qui pourraient en bénéficier selon des standards humanitaires.

العفو العام هو مسألة قانونية يجب أن يقرّ في مجلس النواب. وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار شؤون انسانية واجتماعية مع احترام معايير لا تؤدي الى العفو عن قضايا الفساد والارهاب — Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) April 19, 2020

Ainsi, les manifestants se sont retrouvés dans divers endroits avec masques et gants, notamment au niveau de Bourj el Ghazal à Beyrouth où la circulation est coupée à l’heure où sont rédigées ces lignes.

Ils entendent également protester contre l’aggravation des conditions sociales et économiques, alors que le Liban est confronté à une grave crise financière, la pire dans son histoire avec plus de 50% de sa population se trouvant vivant sous le seuil de pauvreté.

D’autres points de rassemblement sont également prévus, comme place Al Nour à Tripoli au Nord du Liban, à proximité du Mc Donald à Jbeil ou encore à Zahlé centre Manara. Les organisateurs appellent également à respecter les consignes gouvernementales, avec un maximum de 2 personnes par véhicule

Pour rappel