Le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé a informé par une lettre le premier ministre Najib Mikati qu’elle n’était concernée par la loi portant sur la passation des marchés publics, estimant que cette nouvelle réglementation contrevient au code de l’argent et de la monnaie et mettait en cause son indépendance.

Pour rappel, celle-ci, entrée en vigueur il y a 10 jours, prévoit la création d’une plateforme permettant d’informer le public des procédures de passation des marchés publics mais également de détailler les mécanismes de décision des marchés publics. Les contrats passés par les marchés publics des années précédents depuis 2001 devraient être également disponibles.

Sont concernés les ministères, les municipalités mais aussi les administrations publics dont la Banque du Liban en théorie.