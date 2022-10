Publicité

La police du ministère du tourisme a procédé à la mise sous séquestre judiciaire de 9 établissements dont 2 hôtels et 7 supernight clubs des localités de Mameltein et de Ghazir. Ces établissements sont accusés de violation de la moralité publique.

Les procédures lancées à l’encontre de ces établissements interviennent alors que la saison touristique s’est pourtant achevée.

