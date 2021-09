La députée Marie Arena identifie au parlement européen les personnalités libanaises à sanctionner

La présidente de la commission des droits de l’homme au parlement européen, Marie Arena, a réalisé une sortie remarquée en faveur du Liban mercredi dernier. “Le Conseil a décidé d’un cadre de régime de sanctions, et pourtant il a à sa disposition aujourd’hui un certain nombre d’informations qui lui permettraient déjà d’identifier des personnalités” à sanctionner concrètement. L’eurodéputée belge veut en effet sortir des discours en identifiant sur base de faits des personnalités à sanctionner.

Dès lors, elle réclame tout d’abord de sanctionner ceux qui bloquent volontairement depuis un an l’investigation sur l’explosion du port de Beyrouth le 4 aout 2020. Ceux-ci ont été clairement identifiés dans un rapport de Human Rights Watch cité par la député. Le juge Tarek Bitar fait face à une importante opposition de la part d’importants partis libanais. Amal (Berri), Future (Hariri), Hezbollah, Marada (Frangieh) se sont notamment opposés à la levée de l’immunité de personnalités convoquées par le juge.

Elle propose ensuite de sanctionner Riad Salame, gouverneur de la banque centrale au Liban soutenu par Saad Hariri et le club des anciens premiers ministres, tout en condamnant le système politico-financier corrompu qui a mené le Liban au désastre économique actuel. “Est-ce qu’il est possible aujourd’hui, non pas de dire qu’on aurait la possibilité de mettre des sanctions, mais de mettre sous sanctions le gouverneur de la banque centrale qui aujourd’hui a des avoirs en dehors du Liban quelque peu contestables”.

Marie Arena va enfin plus loin en évoquant l’approche des élections en mai 2022 et l’importance de dévoiler aux Libanais en toute transparence les avoirs des PEP (personnalités politiquement exposées) libanaises en Europe. De la sorte, les électeurs disposeraient d’un moyen factuel pour identifier au moment du vote les personnalités ayant utilisé leur position pour s’enrichir de manière illicite.

Toutes ces demandes sont légitimes. Reste à voir dans quelle mesure l’Europe peut-elle se permettre d’aller aussi loin…

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն