La Livre libanaise a poursuivi sa baisse face au dollar sur la plateforme électronique Sayrafa de la Banque du Liban, avec un taux de changée 27 200 LL/USD (+100 LL) pour 40 millions de dollars échangés.

Au marché noir, la livre libanaise perd un peu de terrain, avec un taux de parité à l’achat de 33 900 LL/USD et à la vente de 34 000 LL/USD, toujours très proche de son plus bas historique alors que les échanges ont été élargis suite à la décision de la Banque du Liban de ne plus financer que 55% des devises nécessaires à l’achat des carburants ce lundi. Cette décision devrait en principe aboutir à une chute sévère de la livre libanaise sur les marchés parallèles.