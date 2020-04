Après une brusque amélioration dans l’après d’hier, la livre libanaise est repartie à la baisse au marché noir, avec une parité de 3 550 LL/USD à l’achat et de 3 700 LL/USD à la vente ce jeudi 30 avril 2020 au matin.

Pour rappel, la parité entre monnaie locale et billet vert avait atteint, 4 100 LL/USD à l’achat et 4 200 LL/USD à la vente hier matin puis 3 450 LL/USD à l’achat et 3 500 LL/USD à la vente hier après-midi, preuve d’une certaine volatilité des marchés.

Cette dégradation intervient alors que le Premier Ministre Hassan Diab devrait s’exprimer à 17h30 et officiellement présenter les mesures du plan de sauvetage de l’économie libanaises. Certaines sources n’excluent pas la possibilité d’un haircut ou d’un bail-in pour sauver le système financier libanais.

D’autres sources accusent certains intérêts économiques et financiers d’avoir manipulé le cours de la livre libanaise face au dollar en vue de faire échouer certains volets de ce plan qui prévoit une restructuration du système financier et notamment une restructuration de la Banque du Liban elle-même et du secteur bancaire privé.