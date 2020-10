La valeur du dollar est repartie à la hausse ce mercredi au marché noir, avec une parité à l’achat de 8000 LL/USD et de 8100 LL/USD à la vente sur fond de mouvement social et de protestation contre la dégradation des conditions sociales et économiques.

