La livre libanaise entre dans cette semaine dans une relative stabilité face au dollar avec un taux pratiquement inchangé au marché noir. La parité de la livre face au dollar est ainsi de 19 150 LL/USD à l’achat et 19 200 LL/USD à la vente en dépit des nouvelles difficultés sur le plan de la formation d’un nouveau gouvernement concernant l’attribution des ministères de l’intérieur et de la justice, revendiqués à la fois par la présidence de la république en raison de dossiers judiciaires cruciaux et par les anciens premiers ministres pour la communauté sunnite.

