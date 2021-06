La livre libanaise tente de résister aux environs des 17 000 LL/USD avec un 17 200 LL/USD à l’achat et 17 250 LL/USD à la vente sur fond de la dégradation des conditions sociales et économiques et d’une possible amélioration temporaire liée au versement de fond de tirage spéciaux du FMI à hauteur de 900 millions de dollars dans les prochaines semaines, conformément au souhait de l’institution internationale à en faire bénéficier les pays à faible revenu.

Un débat s’installe actuellement concernant l’utilisation de cette somme. Il s’agirait de voir si elle devrait bénéficier à la Banque du Liban pour reconstituer quelques peu ses réserves monétaires largement implantées par le programme de subvention à l’achat des produits de première nécessité, à financer la poursuite ce programme qui devrait être modifié sous forme d’une carte de rationnement ou encore à être distribué à la population pour atténuer quelque peu la perte de pouvoir d’achat. Pour rappel, celle-ci atteindrait plus de 90% de sa valeur par rapport à il y a 2 ans.

