Le lancement de la plateforme de la Banque du Liban censée réguler le marché des changes a été remis à une date ultérieure non précisée. Pour rappel, son inauguration était prévue le 16 avril dernier.

Cette plateforme, intitulée Sayrafa tout comme l’ancienne à destination des changeurs mais avec une utilisation cette fois-ci élargie aux banques, devait initialement réguler l’offre et la demande et éviter tout mouvement spéculatif à l’encontre de la monnaie locale, alors que cette demande devrait prochainement augmenter en raison de la fin du programme de subvention à l’achat dès fin mai pour les carburants et fin juin pour les autres types de produits de première nécessité.