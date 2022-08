L’ambassade du Liban en France et la mairie de Ville de Versailles organisent une semaine des patrimoines du Liban à Versailles du 6 au 11 septembre 2022 et vous invitent à la découverte du pays du cèdre à travers une série d’expositions, d’activités et de conférences.

▪️Le patrimoine culinaire : initiez-vous aux produits du terroir et aux condiments libanais sur le marché Notre-Dame de Versailles, un des plus beaux marchés de la région parisienne, créé il y a plus de 300 ans par le roi Louis XIV. Un vrai régal pour les yeux et les palais.

▪️Le patrimoine architectural : appréciez la coopération française au service de la préservation du patrimoine bâti, de la formation de restaurateurs et des découvertes archéologiques, exposée dans le cadre d’une conférence animée par M. Charles Personnaz, directeur l’Institut National du Patrimoine et M. Julien Chanteau, chargé de mission au département des Antiquités orientales, au musée du Louvre.

▪️Le patrimoine artisanal : découvrez le reflet d’un savoir-faire oriental que les talents libanais ont adapté à la mode occidentale. L’exposition de créateurs libanais « De Beyrouth à Versailles » est une occasion unique et originale pour percer un pan du génie libanais dans la joaillerie et le textile.

➖Vernissage le vendredi 9 septembre à 18h

▪️Le patrimoine archéologique : plongez dans le Liban, ce concentré de l’immense empire romain. Conférence de M. Guillaume Taslé d’Héliand et exposition du résultat de ses recherches mettant en lumière la singulière densité des vestiges archéologiques romains sur ce petit territoire du Moyen-Orient.

▪️Le 7ème art à la libanaise : voyagez avec une sélection de courts métrages libanais pour découvrir les créations artistiques de jeunes cinéastes au service d’un imaginaire collectif. Les œuvres seront présentées par M. Ghassan Koteit, directeur des études à l’ENS Louis-Lumière.

▪️Éveil et découverte : amusez-vous avec des jeux de société ludiques en langue arabe ouverts à toutes et à tous, aux plus petits comme aux plus grands. Culture et langue du Liban deviennent loisirs et plaisirs à Versailles.

📍Hôtel de Ville de Versailles

4 avenue de Paris, 78000

📍Université Ouverte de Versailles

6 impasse des Gendarmes, 78000

(3’ à pied de l’Hôtel de Ville)