Les écoles du Liban sont menacées de disparition. Elles manquent de tout. C’est une catastrophe car, tout au long des décennies passées, c’est toujours par sa jeunesse que le Liban est parvenu à sortir des crises dans lesquelles il était plongé. Un jeune Libanais sait ce qu’il doit à son école et à ses maîtres. Il grandit avec la conviction que sa vie sera difficile mais que grâce à ses diplômes, à ce que ses enseignants lui auront appris, il réussira à s’en sortir. Aujourd’hui, l’espoir de cette vie meilleure par le savoir et par l’éducation diminue au fur et à mesure que nos écoles doivent fermer.



Manque d’argent, manque d’enseignants, et même manque d’élèves : les uns doivent travailler pour venir en aide à leur famille et abandonnent l’école, les autres quittent leur pays.



Sans école, pas de construction personnelle mais aussi pas de construction nationale.



La nation libanaise est fragile, sa vie démocratique aussi. L’école en est le garant. Elle seule porte les valeurs qui rapprochent, celles de liberté, de respect mutuel, d’humanisme et de fraternité.



La seule arme du Liban, c’est son école.

Aidez-nous à la sauver en participant entre autres à notre Concert Caritatif auquel on vous convie pour découvrir les talents de nos musiciens mais également pour soutenir des écoles du Liban.



Le dimanche 1er mai 2022, de 16h à 17h30, à l’église Sainte Anne, au 63 rue Vulfran Warmé – 80000 Amiens.

Tarif plein : 20€, tarif étudiant : 10€



Concert Caritatif du Duo Piano Violoncelle

Piano: Alexandre Chenorkian, Violoncelle : Charbel Charbel



Les fonds récoltés seront reversés à des écoles privées menacées de fermeture à cause de la grave crise que connaît le Liban.



Retirez vos billets ici :

https://www.helloasso.com/associations/club-zahle-france/evenements/concert-caritatif

ou par QR code



L’équipe du Club Zahlé France compte vivement sur votre solidarité et votre présence

Christine Hayek

Vice-présidente

