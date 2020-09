2 minutes à lire

Sous le haut patronage de M. Francis SZPINER, Maire du 16éme arrondissement de Paris, Conseiller de Paris et Mme Aurélie PIRILLO, Conseiller de Paris, Présidente de la commission culture et patrimoine, en collaboration avec Jinane MILELLI, Présidente de l’association « Patrimoine ethnologique et culture identitaire », la Mairie du 16ème arrondissement de Paris présente, en soutien au peuple libanais, le concert caritatif de Rania AWADA de musique classique symphonique, le mardi 29 septembre 2020 à 20h00.

Avec : Le Scoring Orchestra de Paris, l’Ensemble vocal Fiat Cantus, le Chef d’Orchestre, Pierre-Adrien Théo, le Chef de Chœur, Thomas Tacquet.

L’Écrivain, récitant, Alain Teulié.

Directeur du Scoring Orchestra et Directeur artistique, Jonathan Grimbert-Barré

Coordinatrice de Scoring productions, Isabelle Théo

Les musiciens solistes : Guillaume Vincent, piano – Romuald Grimbert-Barré, violon – Adrien Bellom, violoncelle – François Tissot, clarinette – Yannick Deborne, guitare

Au programme :

1-L’Aile brisée de R. AWADA

2-Ombre lunaire de R. AWADA

3-A une fleur de R. AWADA sur un extrait du poème d’A. DE MUSSET

4-Chanson écossaise numéro 3, les jolies rives du lac Lomond de P. LADMIRAULT

5-Ave Maria de F. SCHUBERT

6-La Sicilienne de G. FAURE

7-Sloveig’s Song d’E. GRIEG

8-Rêve d’amour de F. LISZT

9-Elles de R. AWADA

10-Sensation de R. AWADA sur le poème d’A. RIMBAUD

11-Via pensiero-Nabucco de G. VERDI

12-Mémoires de R. AWADA

13-L’Homme et la Mer de R. AWADA sur un extrait du poème de C. BAUDELAIRE

14-Renaissance de R. AWADA



L’intégralité des dons récoltés reviendra au fond spécial d’aide au Liban, mis en place par l’État français et la Croix Rouge.

Places limitées. Réservation obligatoire et payante. Pour réserver vos billets, cliquer sur le lien : https://bit.ly/2GP

https://donner.croix-rouge.fr/soutien-liban/~mon-don

Rania Awada, pianiste et compositrice

Rania Awada : Pianiste et compositrice franco-libanaise, Rania Awada débute sa pratique instrumentale à l’âge de 5 ans et sera très influencée par l’enseignement de sa professeure Zvart Sarkissian (elle-même élève de Marguerite Long et de Jacques Février au Conservatoire de Paris). Aussi, son intérêt pour la musique classique commence dès ses premières années d’études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Beyrouth qu’elle intègre grâce au soutien de sa seconde professeure de piano, Hoda Adib. Aujourd’hui, vivant à Paris, elle écrit dans des registres divers, principalement : musique de film, musique symphonique, musique de chambre, chant lyrique, comédie musicale, ballet, musique pour enfant. https://www.raniaawada.com/Home/view/fr/Rania-Awada.html