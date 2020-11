2 minutes à lire

Après le Président des Etats-Unis hier, c’est au tour des dirigeants syriens, marocains et égyptiens d’adresser leurs félicitations au Président de la République Libanaise pour les 77ème célébrations de l’accession à l’indépendance du Liban.

Le Président syrien a adressé ses meilleurs voeux à son homologue libanais, le général Michel Aoun, indiquant espérer que le Liban puisse jouir « de la sécurité et de la stabilité et qu’il poursuive sa marche vers de nouveaux progrès et prospérité. »

Bachar el Assad a également rappelé l’histoire commune des 2 pays:

La longue ère coloniale dans laquelle le Liban et la Syrie ont vécu dans le passé, et les tentatives actuelles des pays coloniaux à interférer d’interférer dans leurs affaires domestiques, montrent clairement les intentions de ces pays envers notre région et leurs projets de les ramener à l’époque du mandat ».

Le Maroc aussi adresse ses voeux au Liban

Le Roi du Maroc, Mohammed VI, a également adressé ses voeux les plus chaleureux au Liban, souhaitant le progrès et la prospérité au Pays des cèdres.

Je vous exprime également ma reconnaissance pour les relations solides entre nos deux pays qui consistent en une fraternité sincère, une solidarité active et une appréciation mutuelle, vous assurant de la volonté du Royaume du Maroc de consolider ces relations et de faire progresser notre coopération bilatérale d’une manière qui réponde aux aspirations de nos deux peuples frères.

Le plein appui de l’Egypte pour réaliser les rêves des libanais

Le Président de la République Arabe d’Egypte Abdel Fattah El-Sissi s’est aussi exprimé à cette occasion,

Je saisis cette bonne occasion pour rendre hommage aux solides relations historiques entre l’Égypte et le Liban, soulignant Nous avons toujours eu à cœur de les renforcer et de les consolider dans tous les domaines afin de réaliser les intérêts communs de nos deux pays frères. J’ai également exprimé le plein appui de l’Égypte – gouvernement et peuple – aux frères du Liban afin de réaliser les aspirations du peuple libanais.

Enfin, les chefs d’état d’Autriche, du Gabon, du Paraguay dont le président Mario Abdo est d’origine libanaise, du Bénin et de la Corée du Nord ont également souhaité leurs meilleurs voeux à cette occasion, alors que les autorités libanaises ont annoncé l’annulation des célébrations pour cause d’épidémie du coronavirus COVID-19.