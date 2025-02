Survols et frappes israéliennes au-dessus du Liban : une démonstration de force en plein hommage à Nasrallah

- Advertisement -

Une escalade militaire au moment des funérailles

Alors que les funérailles de Hassan Nasrallah et Hashem Safieddine se déroulent sous haute tension à Beyrouth, Israël a multiplié les incursions aériennes dans l’espace libanais. Depuis le début de la cérémonie, des avions de chasse israéliens survolent à basse altitude la capitale et le sud du pays, menant des frappes ciblées sur plusieurs positions présumées du Hezbollah.

À 13h32, des appareils militaires israéliens ont été signalés au-dessus de Beyrouth, effectuant plusieurs passages à faible altitude, une démonstration de force visant à intimider les foules rassemblées pour rendre hommage au leader du Hezbollah. Quelques minutes plus tard, à 13h38, l’armée israélienne a revendiqué des frappes sur des plateformes de lancement de missiles situées à Baalbek et dans le sud du Liban.

Ces incursions ne se sont pas limitées à Beyrouth. À 13h28, des frappes aériennes ont ciblé la région située entre Zebqine et Majdal Zoun, tandis qu’une autre attaque a touché la vallée d’Al-Aziyah, dans le district de Tyr, à 13h27. Ces attaques sont survenues alors que les cercueils de Nasrallah et Safieddine traversaient la foule en deuil, créant un climat de forte tension et provoquant des cris de protestation parmi les milliers de partisans présents.

Un message clair de Tel-Aviv à la résistance libanaise

Israël justifie ces survols et frappes comme une réponse aux menaces du Hezbollah. À 14h04, le ministre de la Défense israélien a déclaré que ces manœuvres aériennes visaient à envoyer un message clair au Hezbollah et à ses alliés. Selon lui, « le survol de nos avions au-dessus du site des funérailles de Nasrallah montre que ceux qui menacent de détruire Israël et attaquent notre territoire subiront le même sort ».

Ces déclarations interviennent alors que le Hezbollah, par la voix de son secrétaire général adjoint, Cheikh Naim Qassem, réaffirme son engagement à poursuivre la lutte contre Israël. Lors de son discours à 14h12, il a insisté sur le fait que la résistance est entrée dans une nouvelle phase, où l’objectif est d’amener l’État libanais à prendre ses responsabilités face aux violations répétées de son territoire.

Cheikh Naim Qassem a également justifié l’accord de cessez-le-feu conclu récemment avec Israël, expliquant que « la résistance et le Liban n’avaient aucun intérêt à poursuivre un combat disproportionné sans avancées significatives ». Toutefois, il a assuré que le Hezbollah reste « fort, déterminé et prêt à riposter ».

Le Hezbollah face à l’intimidation israélienne

Depuis le début de la guerre avec Israël, le Hezbollah a démontré sa capacité à résister à une pression militaire constante. Cheikh Naim Qassem a souligné dans son discours que 65 000 soldats israéliens déployés à la frontière sud n’ont pas réussi à progresser face aux combattants du Hezbollah, qu’il a qualifiés de « héros de la résistance ».

L’un des messages les plus marquants de son intervention a été adressé aux prisonniers libanais détenus par Israël. Il a affirmé que « le Hezbollah ne les abandonnera pas » et fera tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir leur libération. Cette déclaration résonne particulièrement dans le contexte actuel, alors que des négociations indirectes sur les échanges de prisonniers sont en cours sous médiation internationale.

Un Liban sous haute tension

Les frappes israéliennes et les survols intensifs au-dessus du Liban ont créé un climat de forte tension dans tout le pays. En solidarité avec les funérailles, la ville de Tyr a observé une grève générale, avec la fermeture des commerces et des administrations. Les rues sont désertes, la population étant soit en route pour Beyrouth, soit repliée chez elle par crainte d’une éventuelle escalade militaire.

Dans la capitale, la cérémonie funéraire se poursuit malgré les provocations israéliennes. Les cercueils des deux dirigeants du Hezbollah ont été transportés à travers la foule sous des salves de slogans pro-résistance, pendant que les haut-parleurs diffusaient des enregistrements de discours de Hassan Nasrallah. Les drapeaux du Hezbollah et du Liban flottent au-dessus des cercueils, recouverts de fleurs blanches et rouges, tandis que des tirs de drones israéliens continuent d’être signalés au-dessus de Beyrouth.

Quelle suite pour le Hezbollah après ces provocations ?

Le survol des funérailles par l’aviation israélienne et les frappes simultanées sur plusieurs régions libanaises marquent une nouvelle étape dans l’escalade entre Israël et le Hezbollah. Si le mouvement a choisi jusqu’ici d’éviter une confrontation directe, préférant une stratégie d’attrition et de ripostes calculées, ces événements pourraient pousser le Hezbollah à revoir son positionnement.

La question de la réponse militaire du Hezbollah se pose avec acuité, alors que la formation chiite est toujours en phase de transition après la perte de Nasrallah et de Safieddine. Le message de Naim Qassem, réaffirmant que « la résistance n’a pas dit son dernier mot », laisse entrevoir une éventuelle escalade à moyen terme.