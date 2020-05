S’exprimant sur Twitter, le Président du Courant Patriotique Libre Gébran Bassil a abordé la question de la loi d’amnistie présentée ce jeudi devant le Parlement, exceptionnellement réuni au Palais de l’Unesco.

“Pardonner le plus petit délit qui ne cause que des dommages moraux encourage plus d’anarchie et de morale. Comment si la proposition est également de réduire la punition de ceux qui ont tué nos soldats? Il est temps d’augmenter les sanctions, en particulier la corruption et de ne pas échapper à l’approbation Des lois pour le combattre, comme c’est le cas aujourd’hui, l’amnistie est l’impunité et est un nouveau crime contre le pays.

العفو عن اصغر جنحة تسبب ضرراً معنوياً فقط هو تشجيع لمزيد من فلتان الأخلاق والآداب؛كيف اذا كان المطروح ايضاً تخفيض عقوبة الذين قتلوا عسكرنا؟الزمن لتشديد العقوبات وخاصة بالفساد وليس للتهرب من اقرار قوانين مكافحته مثلما يحدث اليوم!العفو هو افلات من العقاب وهو جريمة جديدة بحق الوطنGB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 28, 2020

