Devant une délégation d’anciens officiers de l’armée libanaise, le président de la république Michel Aoun a indiqué que l’audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban permettra au Pays des Cèdres de « vérifier la crédibilité du pays auprès de la communauté internationale et des pays donateurs et soutiendra les objectifs stratégiques inscrits dans le « cadre de réforme, de relèvement et de reconstruction ».

Le chef de l’état a également souligné que la conférence d’aide humanitaire au Liban prévue demain et organisée à l’initiative de la France sera l’occasion d’en rappeler les engagements.