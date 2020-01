Le comité en charge de la rédaction de la déclaration ministérielle a été formée dès la première réunion du conseil des ministres qui s’est tenue ce matin 22 janvier à partir de 11 heure au Palais Présidentiel de Baabda.

Ce premier comité sera présidé par le Premier Ministre lui-même, et compte la vice-présidente de conseil ainsi que les ministres des finances, des affaires étrangères, de la justice, de l’économie, de l’environnement, de l’information, de la jeunesse et des sports, des télécommunications, de l’industrie et des affaires sociales, soit 12 membres sur les 20 membres de l’actuelle équipe gouvernementale.

Le gouvernement pourra être effectif qu’après la lecture de cette déclaration au parlement à l’issue de laquelle, un vote de confiance sera organisé.

La principale mission de ce gouvernement devra de rétablir la confiance de la population vis-à-vis des institutions estime le premier ministre, soulignant l’urgence de faire face aux problèmes financiers, économiques et sociaux, une confiance également seule capable de débloquer l’aide économique de la part de la communauté internationale.