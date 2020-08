Le député Michel Daher, parlementaire indépendant affilié au bloc parlementaire Liban Fort du Courant Patriotique Livre a annoncé sur Twitter son retrait de ce dernier et souhaité indiqué s’associer à d’autres députés indépendants. Il indique qu’il pourrait même démissionner de la chambre des députés si rien ne change.

أمام هذه الكارثة الانسانية وانسجاماً مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي .وأمد يدي لكل النواب المستقلين لنتعاون جميعاً في موقف واحد بعيدًا عن الاصطفافات والحسابات الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن .على ان يليها الاستقالة من مجلس النواب اذا فشلنا في التغيير — Michel Daher (@mgdaher) August 7, 2020

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 154 personnes sont décédées, plus de 100 personnes toujours portées disparues et plus de 5 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise.

La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.