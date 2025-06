Le Liban chute à la 127e place mondiale pour la liberté du travail selon le classement 2025 de la Heritage Foundation

- Advertisement -

Une performance parmi les plus faibles au monde, reflet d’un environnement réglementaire rigide et d’un marché du travail dysfonctionnel

Le Liban se classe 127e sur 184 pays en matière de liberté du travail dans l’édition 2025 de l’Index of Economic Freedom publié par la Heritage Foundation, avec un score de 35,3/100, en recul par rapport à 2024. Cette performance place le pays dans le dernier quart mondial et reflète une série de déséquilibres structurels dans le fonctionnement du marché de l’emploi libanais.

Ce classement repose sur une évaluation annuelle de la liberté contractuelle, de la flexibilité de l’embauche et du licenciement, ainsi que de la protection des droits des employeurs et des salariés. Le Liban affiche une dégradation continue depuis 2018, année où il était encore classé dans la moitié supérieure des économies en transition.

Une situation critique selon les indicateurs

Le score de 35,3/100 du Liban pour la liberté du travail en 2025 est nettement inférieur à la moyenne mondiale(58,3/100) et à la moyenne régionale MENA (54,7/100). Il témoigne d’un cadre légal instable, d’un droit du travail rigide, et de l’absence d’institutions efficaces pour arbitrer les relations employeurs/employés.

Le droit du travail libanais est souvent critiqué pour son archaïsme : les textes fondateurs datent de 1946, et n’intègrent ni les nouvelles formes d’emploi (freelance, plateforme, télétravail), ni des mécanismes de médiation moderne.

Tableau comparatif – Score liberté du travail (2025)

Pays Score /100 Rang mondial Émirats arabes unis 74,8 11e Bahreïn 70,6 21e Tunisie 59,3 60e Jordanie 55,1 75e Égypte 43,2 102e Liban 35,3 127e Algérie 30,5 145e Soudan 19,7 170e

Le Liban ne devance que quelques régimes autoritaires ou en guerre, comme le Soudan ou le Venezuela. À l’inverse, ses voisins du Golfe se classent dans les premières positions, bénéficiant d’une législation souple combinée à des protections juridiques encadrées.

Conséquences économiques

Le faible score du Liban a des implications directes sur :

L’attractivité pour les investisseurs étrangers

Le coût du travail pour les employeurs

pour les employeurs La productivité globale du capital humain

du capital humain La capacité à générer des emplois formels

Les employeurs sont confrontés à un cadre juridique rigide, à des charges sociales opaques, et à des risques élevés de contentieux. Les salariés, eux, souffrent d’une protection sociale réduite, d’une informalité dominante (près de 55 % selon l’ILO), et d’un syndicalisme paralysé.

Recommandations internationales

La Heritage Foundation comme le Fonds Monétaire International (FMI) appellent depuis plusieurs années à :

Une réforme du code du travail centré sur la flexibilité contractuelle

centré sur la flexibilité contractuelle L’ intégration progressive du secteur informel

La modernisation des systèmes de médiation et arbitrage

La restructuration des caisses sociales (CNSS)

Le dernier rapport technique du FMI sur le Liban, daté d’avril 2025, insiste sur le fait que la réforme du marché du travail est indispensable pour espérer une croissance inclusive.

Organisation mentionnée

The Heritage Foundation

Think tank américain basé à Washington, spécialisé dans les politiques économiques conservatrices. Il publie chaque année l’Index of Economic Freedom, qui classe les économies mondiales selon 12 critères : droit de propriété, fiscalité, dépenses publiques, liberté d’entreprise, liberté monétaire, liberté du travail, etc.

Création : 1973

Siège : Washington D.C.

Fréquence : Index publié chaque année depuis 1995

Source : www.heritage.org/index