Une étude effectuée par les Nations Unis indique que le Liban se situe au 127 rang mondial et au 12ème rang des pays arabes en 2018, concernant l’usage des nouvelles technologies de l’information dans les administrations publiques et dans l’accès à la population au service public.

Le pays des cèdres aurait ainsi un score de 0.4955 dans ce domaine, en baisse de 10.4% par rapport à 2019.

Le Liban recule ainsi de 28 places par rapport à 2018.

Sont inclus pour le calcul du score, les sites internet des administrations publiques, et notamment ceux de l’éducation, de l’environnement, des finances, de la santé, du travail ou encore des services sociaux mais également le nombre de personnes abonnées aux services de télécommunication mobile et aux services internet mobiles et fixes.