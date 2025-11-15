Le «mécanisme» introuvable: ce que voient vraiment les habitants du Sud

- Advertisement -

Une procédure censée rassurer, vécue comme un décor

Dans les discours officiels, le «mécanisme» est présenté comme l’instrument central de la gestion du cessez-le-feu au Sud. Il repose sur une commission conjointe où sont transmises les plaintes, consignées les violations et examinés les rapports de terrain. L’idée est simple sur le papier: lorsqu’une partie dénonce une activité militaire suspecte, l’autre partie est censée vérifier, documenter, puis prendre les mesures nécessaires pour corriger ou démentir.

Au cœur de ce dispositif, l’armée libanaise joue un rôle pivot. Chaque fois qu’une plainte israélienne remonte par le canal du mécanisme – qu’il s’agisse d’un café, d’une maison isolée, d’un entrepôt ou d’un champ –, l’institution militaire est tenue de se rendre sur place, fouiller les lieux, interroger les propriétaires, prendre des photos et rédiger un rapport détaillé.

Sur le terrain, les habitants du Sud voient donc arriver des patrouilles qui inspectent leurs commerces, leurs maisons, leurs villages. Ils comprennent vite qu’une plainte est à l’origine de cette présence. Certains y voient une confirmation: leur localité est entrée dans les dossiers du mécanisme, dans les cartes et les rapports qui circulent entre l’ennemi, l’État et les médiateurs étrangers. D’autres y voient une promesse implicite: si l’armée «blanchit» un lieu, il sera protégé.

C’est cette promesse que dément brutalement l’épisode de Tir Felsay.

Tir Felsay: le café, les inspections et le missile

Des patrouilles successives pour «lever le doute»

À Tir Felsay, un propriétaire de café au bord de la route a vu arriver, en l’espace d’une semaine, plusieurs patrouilles successives de l’armée libanaise. Les militaires lui expliquent qu’ils interviennent sur la base d’une plainte israélienne transmise dans le cadre du mécanisme: l’ennemi affirme que son établissement abriterait des armes et des roquettes de la résistance.

La procédure se répète. Les soldats inspectent l’intérieur du café, les toilettes, le local de stockage, parfois même les toits et les abords immédiats. Ils posent des questions sur les clients habituels, les horaires d’ouverture, la provenance des marchandises. Ils prennent des photos pour documenter ce qu’ils voient, notent les dimensions des pièces, la disposition des tables, la présence d’appareils électriques.

Pour le propriétaire, la situation est à la fois humiliante et rassurante. Humiliante, parce qu’il se retrouve comme suspect dans son propre commerce, sommé de prouver qu’il ne cache rien. Rassurante, parce qu’il se dit qu’une fois l’inspection réalisée, une fois le rapport rédigé, son café sera «sorti du dossier». L’armée confirme, dans son rapport, l’absence de toute arme ou matériel militaire dans l’établissement.

Un rapport qui ne protège pas

Quelques jours plus tard, un missile frappe le même café. L’explosion détruit l’essentiel de la structure: murs éventrés, vitres soufflées, matériel réduit en miettes. Les chaises et les tables, qui accueillaient les habitants du coin, ne sont plus qu’un amas de bois et de métal tordu.

Pour le propriétaire, la chronologie est limpide: la plainte, les inspections, le rapport de l’armée constatant qu’il n’y a pas d’armes, puis la frappe qui efface l’établissement. Pour les habitants, ce scénario cristallise un soupçon: le mécanisme, au lieu de protéger, sert à mieux cibler. La procédure produit de l’information, des coordonnées, des photos; l’ennemi, lui, frappe ensuite en connaissance de cause, en sachant précisément qu’il vise un lieu civil.

Ce cas n’est pas un détail périphérique. Il devient, dans les conversations des villages, un exemple que l’on cite pour résumer ce que beaucoup ressentent: «Ils inspectent, ils ne trouvent rien, et après on reçoit les bombes.»

Chaîne de la plainte à la vérification

Sur le plan formel, la chaîne est claire. Lorsqu’Israël affirme qu’un site au Sud abrite des armes, cette allégation remonte vers la commission dédiée. Celle-ci transmet la plainte au Liban, qui charge l’armée de vérifier. Les militaires se rendent sur place, établissent un constat, rédigent un rapport qui doit ensuite être discuté au sein du mécanisme.

Dans l’esprit de ceux qui ont conçu ce dispositif, ce va-et-vient doit permettre d’éviter l’escalade. Si l’armée confirme qu’une activité militaire existe là où elle ne devrait pas, elle est tenue d’y mettre fin. Si elle constate au contraire que l’allégation est infondée, ce constat doit dissuader toute frappe sur le site incriminé.

Le chef de l’État le rappelle dans ses rencontres avec les responsables étrangers: l’armée, affirme-t-il, «exécute avec précision» les instructions qui lui sont données dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu, et elle tient la commission informée des inspections réalisées au Sud.

Un dispositif que le pouvoir juge central

Lors de réunions avec la commission de supervision de l’accord, le président insiste sur la nécessité de «stopper l’agression» à travers ce mécanisme, en appelant les parrains de l’accord à jouer leur rôle. Il considère ce dispositif comme l’un des rares instruments disponibles pour encadrer les violences, documenter les violations et exercer une pression diplomatique sur l’ennemi.

Dans ses échanges avec une responsable envoyée par une puissance européenne, le chef de l’État met en avant le mécanisme comme outil à «activer». Il soutient que le choix de la négociation et l’usage du mécanisme peuvent, ensemble, ramener la stabilité au Sud et dans l’ensemble du pays.

Aux yeux du pouvoir, ce dispositif n’est donc pas un simple détail technique, mais un pilier de la stratégie officielle: montrer que l’État respecte ses engagements, que l’armée contrôle le territoire, et que les accusations israéliennes peuvent être démenties sur la base de constats factuels.

Ce que les habitants voient: inspections, survols, frappes

La présence des drones en arrière-plan

Pour les habitants des villages, la réalité qui encadre le mécanisme, ce sont d’abord les drones. Un reportage décrit ces engins qui survolent «tous les villages» du Sud, de jour comme de nuit, et dont les attaques visent souvent voitures et motos, accompagnées ensuite de communiqués affirmant qu’il s’agissait de combattants.

Sous ce ciel saturé de capteurs, voir arriver une patrouille de l’armée pour une inspection n’est pas une scène neutre. Les habitants savent que l’ennemi observe aussi ces déplacements, qu’il voit les véhicules militaires se garer devant un café, une maison ou un magasin, que les drones enregistrent les mouvements des soldats, leurs entrées et sorties.

L’étape suivante, quand le lieu inspecté est frappé malgré tout, crée un sentiment d’absurdité et d’insécurité radicale. La procédure censée offrir une garantie semble, aux yeux des civils, valider au contraire le ciblage.

Des villages qui se sentent transformés en dossier technique

Dans la manière dont les habitants racontent leur quotidien, un schéma revient. D’abord, la rumeur d’une plainte: tel village aurait été mentionné, tel commerce serait dans le viseur, telle maison aurait été signalée. Ensuite, les visites des militaires, les questions, les fouilles. Enfin, les frappes, parfois sur ces mêmes lieux, parfois à proximité.

Progressivement, le mécanisme prend, dans leur perception, une forme désincarnée: un dossier où leur village n’est qu’une ligne de plus, avec des coordonnées GPS, quelques photos, des remarques sur la topographie. Ils ont le sentiment que leur café, leur maison, leur verger n’existent plus comme lieux de vie, mais comme «cas» dans une chaîne plainte–inspection–frappe.

Le café de Tir Felsay devient, dans ce récit, un symbole. Il incarne une situation où la coopération totale avec l’armée, l’accès libre donné aux patrouilles, la transparence, n’ont pas empêché le pire.

Critiques internes: reproches et frustration

Une «absence de rôle» dénoncée

Au niveau politique, la frustration est palpable. Lors d’un entretien avec une responsable étrangère venue à Beyrouth, le président du Parlement exprime un reproche direct: il déplore «l’absence de rôle» d’un pays parrain au sein de la commission du mécanisme et son incapacité à obliger l’ennemi à respecter le cessez-le-feu.

Cette plainte illustre une conviction largement partagée dans certains milieux politiques: le mécanisme, tel qu’il fonctionne, manque d’un arbitre réel. Les plaintes circulent, les rapports s’empilent, mais aucune instance ne semble en mesure de transformer ces documents en décision contraignante. Les frappes continuent, les violations se multiplient, sans qu’il y ait, à leurs yeux, de coût politique suffisant pour l’ennemi.

Interrogations sur la «paralysie» du dispositif

Une autre analyse pointe la «faiblesse du rôle» des parrains de l’accord et décrit le mécanisme comme un outil pratiquement «paralysé», sans capacité d’initiative ni de pression. Dans ce récit, les visites d’émissaires étrangers à Beyrouth sont perçues comme des tournées d’observation plus que comme des missions de médiation capables de peser sur le terrain.

Cette perception se répercute au Sud. Les habitants entendent parler, à la télévision, de rencontres autour de la «réactivation du mécanisme», de promesses de «stabiliser le Sud». Mais ce qu’ils constatent, ce sont des bombardements qui se poursuivent et des épisodes comme celui du café de Tir Felsay, où l’inspection et le rapport n’ont pas empêché la frappe.

Le récit adverse: «installations militaires» au cœur des villages

Piscines, sous-sols et missiles

Pendant ce temps, la communication israélienne diffuse sa propre version. Des images sont publiées montrant, par exemple, un bassin de piscine derrière lequel des silhouettes de missiles sont ajoutées, avec un commentaire sur le caractère «trompeur» des sites civils en surface. D’autres communiqués expliquent que des infrastructures souterraines auraient été installées sous des bâtiments résidentiels, dans des localités comme Alma al-Shaab.

Dans cette logique, chaque village devient un suspect, chaque maison un potentiel abri pour une roquette. Les frappes sur cafés, maisons ou routes sont alors présentées comme des opérations contre des objectifs militaires “dissimulés”. Le fait qu’une inspection de l’armée libanaise n’ait rien trouvé est, dans ce récit, balayé par l’affirmation que la résistance manipulerait l’État, cacherait ses activités ou déplacerait ses équipements avant l’arrivée des patrouilles.

Une guerre des interprétations

Face à cette narration adverse, les responsables libanais insistent sur le rôle de l’armée et sur sa capacité à vérifier. Le chef de l’État rappelle que l’institution militaire a déployé ses forces au Sud, qu’elle coordonne avec la force internationale, qu’elle saisit des armes, démantèle des tunnels, surveille la zone et applique la résolution qui encadre le cessez-le-feu.

Cependant, dans la guerre médiatique, les inspections blanches n’ont pas le même poids symbolique que les images d’un café détruit ou d’une maison touchée. Les habitants voient leurs lieux frappés et doivent ensuite entendre qu’il s’agissait de cibles légitimes. L’épisode de Tir Felsay montre à quel point ces deux récits sont incompatibles: d’un côté, un rapport militaire certifiant qu’il n’y a pas d’armes; de l’autre, une frappe présentée comme nécessaire.

Le mécanisme vu depuis le café détruit

La logique renversée

Pour le propriétaire du café, la logique du mécanisme apparaît renversée. Il a accepté toutes les inspections, collaboré avec l’armée, ouvert chaque recoin de son établissement. Il a entendu les militaires affirmer qu’ils allaient «clore le dossier» puisqu’il n’y avait rien à signaler. Il a vu, quelques jours plus tard, son café réduit en ruines par un missile.

Dans son regard, le mécanisme n’est plus un filet de sécurité, mais une suite d’étapes dont il ne maîtrise rien: plainte, inspections, photos, rapport, puis frappe. Il ne sait pas ce qui a été discuté dans les réunions du mécanisme, ni ce qui a été dit de son café dans les échanges entre les délégations. Il sait simplement que son établissement n’existe plus.

Une relation fragilisée avec l’armée

Cette chronologie pèse aussi sur la relation avec l’armée. Le propriétaire, comme d’autres habitants, a longtemps vu les patrouilles comme une protection, un signe que l’État s’implique. Après la frappe, il est tenté de se demander si ces visites n’ont pas, au contraire, contribué à établir un dossier plus complet sur son café.

Pour les militaires, la situation est délicate. Ils doivent continuer à répondre aux plaintes, continuer à inspecter, alors même que certaines des inspections passées n’ont pas empêché les frappes. Dans les villages, des questions surgissent: faut-il encore ouvrir sa porte lorsque l’armée arrive pour une inspection liée au mécanisme? Faut-il collaborer avec un dispositif qui, dans certains cas, n’a pas produit l’effet protecteur attendu?

Ces interrogations ne se traduisent pas forcément par un refus frontal. Elles s’expriment dans des phrases lancées sur le ton de la lassitude: «Ils viennent, ils regardent, puis on reçoit les missiles.» Elles révèlent une érosion de la confiance dans un système que l’on ne comprend plus.

Le mécanisme comme enjeu politique interne

Affirmation d’un consensus officiel

Dans les rencontres avec les médiateurs étrangers, les responsables libanais insistent sur l’existence d’un consensus interne autour de la négociation et du mécanisme. Une source officielle affirme ainsi qu’«il n’existe pas de gêne interne» à propos du choix de la négociation et de l’usage du mécanisme, et que les trois pôles de l’exécutif sont d’accord pour avancer dans ce cadre.

Ce discours vise à montrer aux partenaires que le Liban n’est pas divisé sur la question et qu’il existe un front interne minimum pour défendre la combinaison “négociation + mécanisme” face à l’ennemi. Il répond aussi à des interrogations explicites posées par les émissaires: la responsable européenne en visite à Beyrouth aurait notamment demandé si le choix de la négociation était «sérieux» et s’il existait des divergences internes sur ce point.

Suspicion d’instrumentalisation

Dans d’autres milieux, en revanche, le mécanisme est vu comme une extension des demandes formulées par les États-Unis et l’ennemi. Certains responsables d’un parti armé estiment que les pressions américaines, relayées à travers les discussions sur le mécanisme, visent à imposer par la voie politique ce que les guerres n’ont pas réussi à obtenir: un démantèlement de la capacité militaire de la résistance.

Dans cette lecture, le mécanisme n’est pas seulement un outil technique pour surveiller un cessez-le-feu, mais un canal pour introduire des conditions sécuritaires unilatérales, sous couvert de vérifications. L’épisode de Tir Felsay est alors interprété comme un signe: même quand l’armée apporte la preuve qu’un site est civil, cela ne change pas la logique de l’ennemi.

Ce décalage entre la vision officielle – qui présente le mécanisme comme un instrument à consolider – et la vision de certains acteurs armés – qui le considèrent comme une contrainte et un piège politique – nourrit une tension diffuse qui traverse le débat interne.

Entre papier et réalité: un mécanisme qui ne rassure plus

Des documents sans effet sur la trajectoire des bombes

Les inspections, les rapports, les réunions de la commission produisent une masse de documents: procès-verbaux, comptes rendus, photos, cartes. Sur le terrain, la trajectoire des bombes ne semble pas s’en soucier. Des villages entiers restent soumis à des bombardements continus, des drones s’acharnent sur des véhicules civils, des cafés comme celui de Tir Felsay sont détruits malgré les inspections.

Les habitants du Sud ne lisent pas les procès-verbaux de la commission, ils ne voient pas les comptes rendus diplomatiques. Ils voient les cratères, les murs effondrés, les champs brûlés. Pour eux, le mécanisme reste une structure abstraite dont ils ne perçoivent que des effets indirects: la visite d’une patrouille, parfois, et la frappe, ensuite.

Une guerre des nerfs prolongée

Dans cette configuration, le mécanisme ne met pas fin à la guerre des nerfs, il semble parfois l’alimenter. La plainte signale à la population qu’un lieu a été désigné. L’inspection attire l’attention, visible, sur ce lieu. Le temps qui s’écoule entre le rapport et la frappe est un temps de tension: on ne sait pas si le dossier est réellement clos ou si l’ennemi décidera malgré tout d’attaquer.

Au bout de plusieurs épisodes, comme celui de Tir Felsay, la conclusion tirée par de nombreux habitants est simple et brutale: tant que les frappes sont possibles, tant que les drones tournent, tant que les bombardements se poursuivent, le mécanisme reste, pour eux, introuvable dans ce qui compte vraiment – la sécurité de leurs maisons, de leurs commerces, de leurs routes.